中国债市：利率债中长端收益率大跌，资金面显起色及有大行买盘现身

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透北京11月27日 - 中国银行间债市周三利率债中长端收益率出现显着回落。交易员表示，当前资金紧势虽无实质缓解，但渐有起色，且在部分机构存利率品种收益率或接近顶部的预期下，今日有大行买盘现身，带动了整体市场信心的回暖。
在上周10年续发国债招标结束后，机构心态现转好迹象，不过对本轮利率债暖势能否持续，市场观点仍存分歧。
“今天的资金比昨天有好转，而且大行出来也带动信心吧，国债期货也涨了。另外，最近供给确实少了一些，之前每周都发很多，甚至每天都发嘛，结果拼命往上拉收益率，但现在供给相对少了。”上海一中资银行交易员称。
北京一券商交易员表示，“今日利率品种中，主要是中长端出现下行，其中七年、10年的收益率跌幅约7-8个bp，像130015那只债昨天成交大概在4.57%，今天就直接4.50%了，说是有大行在收债。不过短端的变动不是很明显。”
中国银行间市场周三主要回购利率多高位持稳，14天期限品种则略涨。交易员表示，隔夜及七天期限资金供给较上日稍有好转，除部分大行融出少量资金外，或受益平安转债资金大量解冻，机构出资意愿略有提高，但临近月末，市场流动性预期谨慎态度不改，致主要回购利率波动不大。
国债期货周三亦表现亮丽。国债期货主力合约12月合约 盘中一度涨幅超过0.6%，收涨0.51%，亦创下上市以来单日最大涨幅。1403合约 今日收升0.56%。
对于后市走向预期，上述中资银行交易员指出，此前汇丰PMI初值公布后，市场有观点预期四季度基本面较三季度偏弱，且在上周10年续发国债招标后，机构心态发生些许变化，更偏暖了一些，所以他预计，收益率短线有望继续震荡中小幅下探。
一外资银行交易员认为，当前更多地可以理解为技术性补涨行情，但料空间不会很大。因为很快11月经济数据即会陆续公布，料先行指标等走弱的态势不会太明显，CPI也仍会在年内相对的高位。
上述券商的交易员则更显小心，他直言，“我们相对比较谨慎，还是觉得不太乐观，所以不太愿意拿长的，控风险前提下，我们青睐三年以下的，优先短融，现在曲线比较平，短债的收益其实还挺好的。”
剩余期限约6.6246年的固息国债130015券 最新成交收益率在4.48%，上日尾盘为4.5683%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 3.8281 4.7793
上日 3.7933 4.7630
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 4.3422/4.2822
国债参考率报价 4.1233/4.0544
金融债参考率报价 5.1878/5.122(完)
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