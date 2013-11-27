中国债市：利率债中长端收益率大跌，资金面显起色及有大行买盘现身

路透北京11月27日 - 中国银行间债市周三利率债中长端收益率出现显着回落。交易员表示，当前资金紧势虽无实质缓解，但渐有起色，且在部分机构存利率品种收益率或接近顶部的预期下，今日有大行买盘现身，带动了整体市场信心的回暖。

在上周10年续发国债招标结束后，机构心态现转好迹象，不过对本轮利率债暖势能否持续，市场观点仍存分歧。

“今天的资金比昨天有好转，而且大行出来也带动信心吧，国债期货也涨了。另外，最近供给确实少了一些，之前每周都发很多，甚至每天都发嘛，结果拼命往上拉收益率，但现在供给相对少了。”上海一中资银行交易员称。

北京一券商交易员表示，“今日利率品种中，主要是中长端出现下行，其中七年、10年的收益率跌幅约7-8个bp，像130015那只债昨天成交大概在4.57%，今天就直接4.50%了，说是有大行在收债。不过短端的变动不是很明显。”

中国银行间市场周三主要回购利率多高位持稳，14天期限品种则略涨。交易员表示，隔夜及七天期限资金供给较上日稍有好转，除部分大行融出少量资金外，或受益平安转债资金大量解冻，机构出资意愿略有提高，但临近月末，市场流动性预期谨慎态度不改，致主要回购利率波动不大。

国债期货周三亦表现亮丽。国债期货主力合约12月合约 盘中一度涨幅超过0.6%，收涨0.51%，亦创下上市以来单日最大涨幅。1403合约 今日收升0.56%。

对于后市走向预期，上述中资银行交易员指出，此前汇丰PMI初值公布后，市场有观点预期四季度基本面较三季度偏弱，且在上周10年续发国债招标后，机构心态发生些许变化，更偏暖了一些，所以他预计，收益率短线有望继续震荡中小幅下探。

一外资银行交易员认为，当前更多地可以理解为技术性补涨行情，但料空间不会很大。因为很快11月经济数据即会陆续公布，料先行指标等走弱的态势不会太明显，CPI也仍会在年内相对的高位。

上述券商的交易员则更显小心，他直言，“我们相对比较谨慎，还是觉得不太乐观，所以不太愿意拿长的，控风险前提下，我们青睐三年以下的，优先短融，现在曲线比较平，短债的收益其实还挺好的。”

剩余期限约6.6246年的固息国债130015券 最新成交收益率在4.48%，上日尾盘为4.5683%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.8281 4.7793

上日 3.7933 4.7630

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 4.3422/4.2822

国债参考率报价 4.1233/4.0544

金融债参考率报价 5.1878/5.122(完)

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