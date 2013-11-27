中港贸易：香港10月出口到内地黄金总量按月升27%

路透香港11月27日 - 香港政府统计处数据显示，10月份香港对中国内地的黄金总出口 为147,922公斤，按月上升27%。 据统计处提供的数据，1-10月香港出口到内地黄金总量为1,261,114公斤，其中87%为转 口，15%为直接出口。同期香港进口自内地黄金274,247公斤。 中国内地10月从香港净进口的黄金创七个月高点。 以下为今年以来香港出口和自中国进口黄金的统计数字（单位:公斤）: 2013年 出口往中 转口往中 总出口 自中国进 净流入中 国 国 口 国 1月 8,134 43,169 51,303 23,967 27,336 2月 25,176 71,930 97,106 36,148 60,958 3月 42,070 181,449 223,519 87,334 136,185 4月 15,213 110,502 125,715 45,614 80,101 5月 9,209 117,740 126,949 18,168 108,781 6月 6,249 105,469 111,718 7,151 104,567 7月 16,449 112,783 129,232 12,847 116,385 8月 13,170 118,204 131,374 20,869 110,505 9月 12,816 103,490 116,306 5,392 110,914 10月 18,374 129,548 147,922 16,732 131,190 资料来源：香港统计处（完） (记者 雷美珍；审校 黄凯)