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亚洲 | 2013年 11月 27日 星期三 14:58 BJT

中港贸易：香港10月出口到内地黄金总量按月升27%

路透香港11月27日 - 香港政府统计处数据显示，10月份香港对中国内地的黄金总出口
为147,922公斤，按月上升27%。
    
    据统计处提供的数据，1-10月香港出口到内地黄金总量为1,261,114公斤，其中87%为转
口，15%为直接出口。同期香港进口自内地黄金274,247公斤。
    
    中国内地10月从香港净进口的黄金创七个月高点。 
    
    以下为今年以来香港出口和自中国进口黄金的统计数字（单位:公斤）:
    
 2013年    出口往中   转口往中  总出口    自中国进   净流入中
           国         国                  口         国
      1月      8,134    43,169    51,303     23,967     27,336
      2月     25,176    71,930    97,106     36,148     60,958
      3月     42,070   181,449   223,519     87,334    136,185
      4月     15,213   110,502   125,715     45,614     80,101
      5月      9,209   117,740   126,949     18,168    108,781
      6月      6,249   105,469   111,718      7,151    104,567
      7月     16,449   112,783   129,232     12,847    116,385
      8月     13,170   118,204   131,374     20,869    110,505
      9月     12,816   103,490   116,306      5,392    110,914
     10月     18,374   129,548   147,922     16,732    131,190
 资料来源：香港统计处（完） 
    

 (记者 雷美珍；审校 黄凯)

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