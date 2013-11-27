日本债市：公债价格上涨，10年期券收益率因月底买需触及两周低位

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称圣彼得堡地铁爆炸事件造成9人死亡20人受伤
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10年期公债收益率 下滑1.5个基点至0.60%，触及两周低点；10年期日债期货 上升0.13点至145.08，触及三周高点。
较长期公债收益率亦降至两周低位。20年期公债收益率 跌2个基点，报1.475%；30年期公债收益率 降2.5个基点至1.625%。
数家养老基金买入长期和超长期日债，用于月底存续期调整。
美国公债收益率隔夜小跌，亦对日债市场起到一定正面影响。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.095% +0.5 0.090%
五年期公债 0.190% +0.0 0.190%
10年期公债 0.600% -1.5 0.615%
20年期公债 1.475% -2.0 1.495%
30年期公债 1.625% -2.5 1.650%
10年期公债期货 <0#JGB:> 145.08 +0.13 144.95
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王翔琼；审校 杜明霞)
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