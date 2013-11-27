日本债市：公债价格上涨，10年期券收益率因月底买需触及两周低位

10年期公债收益率 下滑1.5个基点至0.60%，触及两周低点；10年期日债期货 上升0.13点至145.08，触及三周高点。

较长期公债收益率亦降至两周低位。20年期公债收益率 跌2个基点，报1.475%；30年期公债收益率 降2.5个基点至1.625%。