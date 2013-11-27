路透基点：中渔集团正洽商约5亿美元贷款，计划用于再融资

路透11月27日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，新加坡上市的中渔集团正在与数家银行洽商约5亿美元的定期贷款，旨在为一笔将于2014年2月到期的过桥贷款和其它定期贷款提供再融资。

据消息人士透露，中渔集团已经接触了约五家关系银行，包括：中信国际银行、星展银行、汇丰控股、荷兰合作银行和渣打银行。

消息人士称，贷款条款尚未敲定，但期限估计为五年，料将采用俱乐部贷款方式。

星展银行和荷兰合作银行曾在2月份向中渔集团提供过约2.95亿坡元（合2.36亿美元）的12个月过桥贷款，为其收购秘鲁企业Copeinca的融资。

在2010年11月，亦是上述两家银行，还有汇控和渣打，共同向中渔提供了4.25亿美元的四年期俱乐部贷款。该笔融资将于2014年11月到期。

11月8日，在奥斯陆上市的Copeinca宣布，中渔集团透过非全资附属公司Grand Success Investment (Singapore) Pte Ltd的收购邀约已经完成。在交易结算后，中渔拥有Copeinca的99.78%股权和投票权。

中渔在11月25日宣布，收购Copeinca的交易完成后，该集团将成为秘鲁鱼粉配额的最大持有者，以及领先的鱼饲料和鱼油出口商。中渔还表示，股东净利增长7.3%至8,380万美元。

穆迪给予中渔集团B1的评级。（完）