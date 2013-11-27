《独家新闻》FED要求摩根大通远离金属仓储业务--信函

标题新闻：贝莱德全球首席投资策略师将欧洲公债和企业债下调至减持，因地区经济改善和价格昂贵
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记者 David Sheppard/Josephine Mason 编译 张明钧
路透伦敦/纽约11月27日 - 根据路透所见到文件，早在一年多以前，美国联邦储备理事会(FED/美联储)就向摩根大通 施压，要求该公司远离金属仓储业务，远早于各界热烈讨论华尔街在实货商品交易中所扮演角色的时点。
路透根据自由资讯法案(Freedom of Information Act)要求取得摩根大通律师与美联储间的连串书信往来，当中显示华尔街的主要监管机构对摩根大通努力保留Henry Bath & Sons全球仓储业务采取强硬立场；该仓储业务是规模更大的RBS Sempra商交易业务的一部份，而摩根大通在2010年中买下该事业。
这些书信往来显示，摩根大通在2012年6月要求将这些一次性交易资产转换成为与公司毫无关系的金融投资，但美联除对此要求有所迟疑，并向该行表示其必须每季告知其是否要配合银行法规，或出售这部份业务。
美联储也向摩根大通施压，要求降低Henry Bath自身交易员所持有的金属数量，这个问题已经让主要金属消费方感到恼怒，而该行还试图推出一档铜投资基金也招致诸多批评。
最后到了今年5月，信函显示摩根大通决定乾脆出售这部份业务。三个月之后，由于各界对于华尔街涉入金属原物料供给链的问题施加更大压力，摩根大通打算出售整个实获商品交易业务。(完) (译文审校 王冠中)
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