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市场报道 | 2013年 11月 27日 星期三 15:11 BJT

标题新闻：10月UBS瑞士消费指标下滑至1.28，9月为1.56

注：UBS为瑞银集团简写

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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