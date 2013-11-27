更新版1-日本经济：如果通胀脱离目标期待，不排除扩大刺激政策--央行委员

上个月日本央行有三位审议委员投票反对通过央行的半年度报告，白井早由里就是其中之一。这暴露出央行内部围绕两年内实现2%通胀率目标的分歧。

白井早由里表示，“设定区间...可能是一种选项，但前提是消费者通胀稳超1%，而且可以预料长期通胀在2%左右。”

“除非满足这些条件，否者设定区间...可能让人觉得日本央行实现2%通胀率的决心减弱。”

白井早由里称，预计2015财年核心消费者通胀将略高于1.5%，但不确定到该财年底时能否达到2%。

白井早由里坚守日本央行认为该国经济正在温和复苏的观点。但她表示，经济前景面临下行风险，因出口及全球经济成长回升迟缓。

她亦不好看国内需求前景，提醒道资本支出的回升程度可能不大，个人消费或许已经触顶。个人消费是迄今经济成长的关键推动力。

“如果薪资没涨太多，那么消费活动的势头可能改变，即便排除了(明年)上调消费税的影响也会如此，”她表示。