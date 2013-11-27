更新版 1-中国债市：利率债回暖国债期货短期更乐观，信用债仍面临调整压力

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路透上海11月27日 - 中国债市周三利率债明显迎来回暖行情，国债期货亦涨幅明显。国债期货主力合约12月合约 盘中一度涨幅超过0.6%，收涨0.51%，亦创下上市以来单日最大涨幅。1403合约 今日收升0.56%。

两个合约的此消彼长移仓明显，12月合约未平仓合约减仓达到301手，而1403合约则加仓101手。

“现券的回暖现在还不好进行趋势性判断，但国债期货比现货会更乐观，因空头调仓会让期货临近交割时进入买方状态。”上海耀之资产管理中心投资经理熊（斌＋贝）认为。

路透数据显示，今日以最便宜可交割券13附息国债20来看，国债期货12月合约的隐含回购利率达到13%，而银行间7天实际回购利率只有4.7725%，基差则为-0.533，多现货空期货的买入基差策略有一定套利空间。

隐含回购利率一般用来表示购买国债现货，卖空国债期货，远期用国债现货交割的理论收益率，模式类似质押式回购，若高于实际回购利率，则显示有套利机会。负基差则表明买入现货卖出期货的期现策略有套利机会。

但市场人士认为，这种多逼空的行为因持仓限制应不会造成过大涨幅，不会大幅脱离现券行情，且以远月合约1403而言，目前的涨幅还未对现券可能面临的回调压力有充分预期，后期也面临调整压力。

而对现券的此轮回暖，今日中长期国债成交收益率多数有5个BP左右的下行，短期则受制仍处于高位的资金利率，变动不大。

虽然市场传出大行陆续出手配置，为明年的投资早买早收益，不过由于基本面，流动性和货币政策仍未形成明显利好，目前市场对是否是趋势性的行情，抑或是短期交易机会尚有分歧。