专栏节选:QE五周年谁得利？美股才是最大赢家--今周刊「老谢开讲」

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月28日出版的当期「老谢开讲」专栏) 上个礼拜有一个重要的日子，也许大家都忘了。那就是二○○八年下半年在美国爆发了威力空前的金融海啸，美国次贷危机火烧全世界，雷曼兄弟倒闭，欧美金融体系岌岌可危。就在危机最关键时刻，美国联准会主席柏南克祭出令全世界投资人都傻眼的ＱＥ（量化宽松货币政策），用印钞票的手段为银行撑过危机。
ＱＥ祭出，全球的央行总裁及财长都批判美国ＱＥ将以邻为壑，祸及全球，如今美国放话ＱＥ要退场，但Ｇ20领袖却都反向呼吁ＱＥ不可贸然退场，似乎全世界吃了ＱＥ的兴奋剂已吃上瘾了。现在叶伦女士即将接替柏南克，她的鸽派言论，已让华尔街意识到ＱＥ真要退场还有一段路要走。
时间过得真快，美国在○八年十一月二十四日推出ＱＥ，迄今正好届满五周年，这五年当中，美国先后推出三轮的ＱＥ，也就是ＱＥ１、ＱＥ２到ＱＥ３；还有两轮的ＯＴ（扭转操作）。回头算算这五年，到底对股市、楼市、金市、债市带来什么样的冲击。
**金市、原物料不涨反跌，通膨未如预期发生**
根据经验法则，美国银行大印钞票，欧洲央行加上日银全力跟进，全球央行大开资金水喉，钞票满天飞，必然造成恶性通货膨胀，但是，答案却不是如此，原物料不但没有上涨反而下跌，像硬商品的镍价从五一八○○美元跌下来，目前只有一三五六○美元，铜价最高一○一八九美元，现在只有七○九五美元；软商品中有代表性的黄豆，天价是一七九五．七五美分，现在是一三一九．五美分，咖啡天价是三○六．二五美分，最低跌到一○一．二一美分，糖价最高到三十六．○八美分，如今只有十七．七五美分，商品的价格持续往下走。石油的价格在最近一季下跌近二○％。
换句话说，各国央行大印钞票，但是通膨不但没有发生，反而是有点通缩现象，以物价指数的ＣＲＢ（商品期货价格指数）来说，海啸前最高价在四七九．八，如今只有二七五．二。全球在低通膨的环境，也给了各国央行更大操作空间。而通膨低，黄金作为抗通膨的避险作用有限。金价在一一年九月到达一九二三．七美元之后即反转向下，今年金价大跌二四％，成为今年最惨烈的投资标的，假如从○八年十一月二十四日来计算，ＱＥ五周年，金价上涨约五二％，还不到美股的一半。
ＱＥ大开资金水喉五年，全球通膨未因此失控，一方面是中国正逐渐改变世界工厂的角色，中国经济调结构，对原材料强大需求趋缓。另一个因素是联准会并非单纯印钞票，让银弹满天飞，而是创造了货币供给，为银行体系储备大量准备金，钱根本没有大量流到市场里面来。再者银行的贷款要考量借款人的还款能力，真正透过贷款创造出来的信用有限。
还有一个因素是金融海啸重创过的经济体系，就像飓风席卷而过般，必须经过长期调养。以美国来说，美国的经济活力仍不足以创造大量贷款，自从ＱＥ以来，美国的Ｍ２其实是不升反降。而且，ＱＥ的药效正逐渐减退，美国的ＧＤＰ（国内生产毛额）经过ＱＥ１、ＱＥ２刺激后，到了ＱＥ３，其实作用已递减。因此，美国为了拯救次贷危机而推出的ＱＥ１，最大的作用应该说是为银行提供大量的准备，最终确保银行体系不致崩溃，因此，美国的银行业可说是最大赢家。
像是花旗集团在○九年最惨烈的时候，股价一度跌到○．九七美元，如今经过重组，股价又涨到五十三．六八美元。巴菲特的最爱富国银行（ＷＦＣ），最惨的时候，股价只有七．八美元，如今涨到四十四．七二美元，成为全美市值最大银行。
高盛在金融海啸时股价也一度跌到四十七．四一美元，如今涨到一七○．五美元，而且摇身变成道琼成分股。美国银行业体质迈向健康是最大赢家。
**楼市：热钱涌入亚洲，中港台韩星房价高涨**
ＱＥ五周年了，那么钱跑到哪里去了？亚洲各国的热钱跑去炒楼，像中国、香港、台湾、南韩、新加坡都饱受高房价所苦，台湾更出现「过去十年，炒房九成赚钱，一成赔钱；炒股九成赔钱，一成赚钱」的强烈对比景象。
但是，美国楼市并不旺，美国房地产这几年是有反弹，但除了少数热门城市，反弹力道仍不够强劲。整体来看美国房市，纵有反弹，但离○六年的高点仍然很远。按照Case-Shiller综合二十个城市房价走向显示，美国房地产市场经过○六年到○八年急挫之后，○九年到一二年是在底部调整的局面，近一年来随着股市上扬，房地产有明显起色，但整体涨幅仍不到跌幅一半。尤其是在今年五月二十二日柏南克预告ＱＥ退场的心战喊话后，美国十年期公债殖利率攀高到三．○一一％，三十年期也达三．九三○％，利率往上走，造成银行房贷业务大受冲击。
今年第三季富国银行的房贷业务少了三成达八百亿美元左右，让富国银行宣布裁员四千人，美国银行也缩减房贷业务，裁减二一○○个职位。而受冲击的美国房地产公司股价，像PulteGroup、D.R.Horton、KB HOME股价都跌了四成。显然可见，利率的波动影响美国房地产复苏作用很大。 热钱不在原物料，通膨没有发生；热钱在美国炒房力道也不猛烈，而今年货币市场基金的现金投报率几近于零，巴克莱美国债券指数今年下跌二．一％，原来美国股市才是最大赢家。
**股市：日、阿根廷亮眼，美股更是最大赢家**
今年全球股市表现比美国出色的，新兴市场是委内瑞拉与阿根廷。其中阿根廷股市今年涨幅九三．七三％，表现十分亮眼。亚洲股市最出色的是受惠于日圆贬值的日本。今年日经指数累积涨幅已达四七．九七％。欧洲最亮眼的则是德国的二一．一％，但仍比不上美国各大指数的涨幅。
美国各大指数都创了新纪录，道琼指数越过一万六千点，跑到一六一○九．六三点，标准普尔五百写下一八○八．一点的历史最高纪录，那斯达克一百的三四三七．四九点也是历史新高，那斯达克则是穿过四千点，创了二○○○年以来高价到达四○○七．○九点，美股引领全球风骚，已无庸置疑。而单是今年道琼指数的涨幅达二二．六九％，标准普尔五百涨了二六．五四％，那斯达克的涨幅更达三二．三％，而费城半导体指数也有三一．三九％的涨幅，今年美股是第五年的涨势，但涨幅仍然十分惊人。
如果回头看ＱＥ五周年，美股涨幅更惊人，○八年十一月二十四日柏南克祭出ＱＥ１那一天，标准普尔五百指数是八五一点，如今到一八○八点，涨幅是一一二．五％，而○八年十一月二十四日那一天，道琼指数收盘是八四四三．三九点，道琼指数五年的涨幅也有九○．七九％，而欧巴马总统就职当天，道琼指数的收盘是八○七○．五六点，欧巴马从上任第一天，美国道琼指数涨幅高达九九．六％，由此可见，美国ＱＥ肥了美国股民。
美国祭出ＱＥ，让利率长期维持在低档，符合美国最大利益，因为美国是最大债务国，美国整体债务高达十六．九兆美元，美国只要利率上升○．二五％，一年利息就必须增加四四二九亿美元，因此，低息才是美国最大利益。而利率维持在低档，热钱跑到股市，推升股市的上涨，股市上涨带来财富效应，一方面有助于美股推升市值，企业因市值提升，增添了竞争力，更有助于国际竞争。而且，美国股民因为股价上涨，带动财富效应，增强了消费力，这是美国改善实体经济一石二鸟的作法。
美股连涨了五年，明年到底怎么走？累积了那么大的涨幅，会不会有泡沫化的疑虑？最近推特上市股价大涨，市值突破三百亿美元，还没有赚钱的企业，股价市值营收比达二十五倍，不少专家已警告网通股有泡沫疑虑。最近还有一家教科书出租的公司Chegg以每股十二．五美元上市，不久股价跌到九美元，但是纵然股价下跌，Chegg市值仍比Barnes & Noble高出很多，而Barnes & Noble的营业额比Chegg高出三十倍。
**美股：上涨五年后，换金融、科技、能源表现**
不过纵使市场有泡沫示警危机，但是在专家眼中美股仍然具吸引力，像新出版的杂志《霸荣》，今、明年按预估营业利益计算的本益比分别是十六倍与十五倍，标准普尔五百的殖利率约二％，相对全球股市的估值，美股仍然健康。目前，日本、英国、德国股市的本益比约在十四至二十倍之间，美股仍在这个范围之内，且距○六年泡沫爆破前的二十八倍及二○○○年网通泡沫之前的四十四倍，美国目前并不算贵。
另一方面，散户目前进场情况也比不上网通泡沫那时那么狂热。目前标准普尔五百已连续上涨数月，而且这次各类股涨势也很平均，就以最严格的新科诺贝尔奖得主罗伯特．席勒的指标用标准普尔五百指数，除以过去十年平均通膨调整后的盈利，得出的本益比也是约二十四．五倍，这比一八八一年以来总平均十六．五倍约高出四八％。贝莱德的策略师Russ Koesterich很精准地说：「股价目前是不便宜，但并不代表太贵」，应是美股目前的写照。
今年美股以网通股表现最出色，像Priceline.com，GOOGLE股价都冲上一千美元以上高价，亚马逊尚未盈利，但是股价涨到三七七．七九美元，市值拉过一六○○亿美元，仍然是很吓人的高价，不过美股仍有估值十分合理的个股，像苹果手上净现金有一四六八亿美元，名目本益比是十三．一八倍，实质本益比只有九倍。而思科市值已跌到一一三七亿美元，本益比只有一一．五七倍，思科资产负债表上每股约有六美元现金，这类个股最容易被主权基金投资人Carl Icahn盯上。
最近股神巴菲特大力加码埃克森石油，也是落后大盘的超优股，埃克森目前本益比十二．二倍，今年的ＥＰＳ约七．六五七美元，股息仍然十分优厚。雪佛龙石油本益比更是只有十倍左右。在网通股领先大涨后，很多金融、科技、能源股仍然十分具有吸引力。
像微软市值已被GOOGLE超越，最近股价显着上涨到三十七．六四美元，但本益比只有十四倍，冲上千美元的GOOGLE，目前反映的本益比约在二十八倍，也在市场可以接受的范围之内。Priceline.com股价冲高到一一五七美元，不过本益比是三十三．五倍，已经不是二○○○年科网泡沫那时的本梦比状态，像脸书转亏为盈之后，目前本益比已达八十六．四倍，但是正式脱离本梦比阶段，进入实质获利状态。今年大涨的线上租片公司NETFLIX股价涨到三五○美元，本益比将近三百倍，不过成长劲道强烈，市场追价力仍然强劲。
从这个情况可以看出，美股纵然频创历史新高，但跟二○○○年的网通泡沫与○六至○八年的房地产泡沫之前的景况仍有很大不同。美股在资金推升下，股价不便宜，但也没有明显泡沫化现象，唯一的疑虑是基期已高，继续大涨机率不大，未来可能是落后型的个股有涨升空间，像巴菲特加码的埃克森石油就是采取守势的代表作。(完)
注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。
2.以上评论不代表路透立场。 (整理 高洁如; 审校 林高丽)
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