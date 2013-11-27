专栏节选 :强股弱政的2014--今周刊「谷月涵看台湾」

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月28日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 德国总理梅克尔和中国国家主席习近平，最近都登上权力的巅峰。前者刚赢得第三任总理大选，后者的施政方针则在最近的三中全会获得一致支持。至于美国总统欧巴马和台湾总统马英九则同病相怜，支持度双双大幅滑落，未来两年都进入跛鸭任期。然而，讽刺的是，明年美台股市的表现，或许会比中国和欧洲来得优异。
自一九二五年以来，美国历经了十五位总统，他们任期的第三年股市平均报酬率是一九％，约是第一年八％的二?五倍，不论共和或民主党当家都一样。即使共和党对企业较为友善，但当民主党入主白宫时期，股市表现反而较佳。此外，当美国出现弱势总统，或总统面临反对党掌控的国会，股市表现都比较亮丽。
美国当前政治一团乱，直到一四年的中期选举，甚至到一六年的总统大选，内政都将面临空转窘境，因而联准会和新任主席可能更不愿意紧缩货币政策。在这种「糟糕」的环境下，一切条件都「有利」于股市的发展。
德国历史中，只有两位总理选上第三个任期，第一位是阿登纳（Konrad Adenauer，一九四九～一九六三），第二位是柯尔（Helmut Kohl，一九八二～一九九八），两位都因对欧洲整合的贡献而留名。梅克尔在她的第三个四年任期中，又将如何改变欧洲大陆的面貌？
梅克尔给的答案是：各国有各自较佳的解决方案，欧洲人民不希望欧盟干预内政。欧洲各国的政治制度、税制乃至社会问题都大不相同，梅氏不希望大幅改变，原因很简单──风险太大了。所以答案很清楚，各国应各自对付危机，并与他国缔结合约。事实上，她所反映的观点正快速蔓延至全欧洲：也就是不再强行整合。
我们不易精准算出欧洲因跨国整合所带来的经济效益，但由美国的经验显示，规模较大的市场成长较快速，也较能减少无效率的状况。
而由中共三中全会结果来看，乡村土地改革将提供更多的土地，可望让房市缓步前进；新银行的设立，可为需金孔急的私人部门挹注活水；人口增长，将为ＧＤＰ带来新的增长活力；以及有限的国企改革。这大概是我们能看到的最好结果，但其中还欠缺一项是，资本帐的完全自由化，这部分中国还没准备好开放。
前面提及，美国的跛鸭总统倾向避免推出会妨碍下届选举得票率的政策，因为这类政策较难在国会通过，这却让股市出现典型的总统大选循环。这对股市虽然是好事，但却不利于长远的经济发展。
长期而言，台湾要为美欧微弱的经济复苏，以及中国经济再度加速成长做准备；但问题是，台湾的领导团队准备好了吗？(完)
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。
2.以上的评论不代表路透立场。 (整理 高洁如; 审校 黄凯)
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