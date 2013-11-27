专栏节选 :强股弱政的2014--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月28日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 德国总理梅克尔和中国国家主席习近平，最近都登上权力的巅峰。前者刚赢得第三任总理大选，后者的施政方针则在最近的三中全会获得一致支持。至于美国总统欧巴马和台湾总统马英九则同病相怜，支持度双双大幅滑落，未来两年都进入跛鸭任期。然而，讽刺的是，明年美台股市的表现，或许会比中国和欧洲来得优异。

自一九二五年以来，美国历经了十五位总统，他们任期的第三年股市平均报酬率是一九％，约是第一年八％的二?五倍，不论共和或民主党当家都一样。即使共和党对企业较为友善，但当民主党入主白宫时期，股市表现反而较佳。此外，当美国出现弱势总统，或总统面临反对党掌控的国会，股市表现都比较亮丽。

美国当前政治一团乱，直到一四年的中期选举，甚至到一六年的总统大选，内政都将面临空转窘境，因而联准会和新任主席可能更不愿意紧缩货币政策。在这种「糟糕」的环境下，一切条件都「有利」于股市的发展。

德国历史中，只有两位总理选上第三个任期，第一位是阿登纳（Konrad Adenauer，一九四九～一九六三），第二位是柯尔（Helmut Kohl，一九八二～一九九八），两位都因对欧洲整合的贡献而留名。梅克尔在她的第三个四年任期中，又将如何改变欧洲大陆的面貌？

梅克尔给的答案是：各国有各自较佳的解决方案，欧洲人民不希望欧盟干预内政。欧洲各国的政治制度、税制乃至社会问题都大不相同，梅氏不希望大幅改变，原因很简单──风险太大了。所以答案很清楚，各国应各自对付危机，并与他国缔结合约。事实上，她所反映的观点正快速蔓延至全欧洲：也就是不再强行整合。

我们不易精准算出欧洲因跨国整合所带来的经济效益，但由美国的经验显示，规模较大的市场成长较快速，也较能减少无效率的状况。

而由中共三中全会结果来看，乡村土地改革将提供更多的土地，可望让房市缓步前进；新银行的设立，可为需金孔急的私人部门挹注活水；人口增长，将为ＧＤＰ带来新的增长活力；以及有限的国企改革。这大概是我们能看到的最好结果，但其中还欠缺一项是，资本帐的完全自由化，这部分中国还没准备好开放。

前面提及，美国的跛鸭总统倾向避免推出会妨碍下届选举得票率的政策，因为这类政策较难在国会通过，这却让股市出现典型的总统大选循环。这对股市虽然是好事，但却不利于长远的经济发展。

长期而言，台湾要为美欧微弱的经济复苏，以及中国经济再度加速成长做准备；但问题是，台湾的领导团队准备好了吗？(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。