金属期市：期铜走稳，但或将录得6月来最大月度跌幅

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称圣彼得堡地铁爆炸事件造成9人死亡20人受伤
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他称，“市场稍事喘息，加之将迎来感恩节。”
“美元在横盘整理，但若今晚出炉的耐久财订单数据优于预期，或将协助美元上攻。倘若果真如此，则可能会打压基本金属价格。”
0705GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 报每吨7,068美元，上日跌0.5%至7,065美元。11月可能下跌2.5%，今年迄今已累计下滑逾10%。
上海期交所主力期铜2月合约 下降0.22%，收报每吨50,660元人民币。
国际铜业研究组织(ICSG)的数据显示，由于产量增加，8月全球精炼铜市场供应过剩2.1万吨，此前连续三个月出现短缺。
LME期铝接近周一所及四个半月低点1,768美元，最新报每吨1,772.75美元，受铝供应增加打压。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼；审校 李婷仪)
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