全球金市：金价交投在狭幅区间，受美联储政策面风险压抑

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称圣彼得堡地铁爆炸事件造成9人死亡20人受伤
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
海通国际驻香港分析师Alexis Garatti称，“随着市场调整削减刺激措施的预期，中短期仍有一些上涨潜力。”
不过技术分析师警告称，只要金价持于1,300美元之下，就面临进一步下跌风险。
0717GMT，现货金 走高0.2%至每盎司1,245.60美元。上交易日，金价下跌0.7%。
永丰金融集团分析师在报告中称，若未来几日金价不能收在阻力位1,260美元之上，则或再次下跌。
------------0717GMT---------------
价格 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
现货金 1245.6 2.7 0.22 -25.62
现货银 19.91 0.08 0.4 -34.25
现货铂金 1369.7 1.6 0.12 -10.77
现货钯金 717.48 1.51 0.21 3.68
COMEX期金 1245.3 3.9 0.31 -25.69
COMEX期银 19.9 0.052 0.26 -34.35
汇率
欧元/美元 1.3576
美元指数 80.647
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 田建华; 审校 隋芬)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选