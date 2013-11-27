全球金市：金价交投在狭幅区间，受美联储政策面风险压抑

海通国际驻香港分析师Alexis Garatti称，“随着市场调整削减刺激措施的预期，中短期仍有一些上涨潜力。”

不过技术分析师警告称，只要金价持于1,300美元之下，就面临进一步下跌风险。

0717GMT，现货金 走高0.2%至每盎司1,245.60美元。上交易日，金价下跌0.7%。

永丰金融集团分析师在报告中称，若未来几日金价不能收在阻力位1,260美元之上，则或再次下跌。

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价格 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

现货金 1245.6 2.7 0.22 -25.62

现货银 19.91 0.08 0.4 -34.25

现货铂金 1369.7 1.6 0.12 -10.77

现货钯金 717.48 1.51 0.21 3.68

COMEX期金 1245.3 3.9 0.31 -25.69

COMEX期银 19.9 0.052 0.26 -34.35

汇率

欧元/美元 1.3576

美元指数 80.647

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化