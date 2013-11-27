国际油市：伊朗石油部长预计石油出口不会立即增加--金融时报

路透迪拜11月27日 - 金融时报(FT)引述伊朗石油部长尚甘尼的话报导，在周日达成临时核协议后，伊朗预计其石油出口不会立即增加。

伊朗与六大国周日达成协议，伊朗将削减其核计划以换取初步减轻制裁。

该国一高层官员周二表示，伊朗与西方国家达成核协议将使伊朗石油交易变得更容易、压力更小，以及成本降低，这在很大程度上是因为欧盟对伊朗原油的海运保险禁令部分取消。

但尚甘尼在金融时报访问时说，他预期对伊朗原油出口不会带来任何立即的影响。

欧盟官员周一表示，部分对伊朗的制裁或可在12月松绑，但可能要到1月才能做好必要的立法更动。