国际油市：伊朗石油部长预计石油出口不会立即增加--金融时报

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称圣彼得堡地铁爆炸事件造成9人死亡20人受伤
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路透迪拜11月27日 - 金融时报(FT)引述伊朗石油部长尚甘尼的话报导，在周日达成临时核协议后，伊朗预计其石油出口不会立即增加。
伊朗与六大国周日达成协议，伊朗将削减其核计划以换取初步减轻制裁。
该国一高层官员周二表示，伊朗与西方国家达成核协议将使伊朗石油交易变得更容易、压力更小，以及成本降低，这在很大程度上是因为欧盟对伊朗原油的海运保险禁令部分取消。
但尚甘尼在金融时报访问时说，他预期对伊朗原油出口不会带来任何立即的影响。
欧盟官员周一表示，部分对伊朗的制裁或可在12月松绑，但可能要到1月才能做好必要的立法更动。
美国和欧盟的制裁使伊朗石油日出口量从250万桶减至约100万桶；制裁依然有效，华府表示至少六个月内不会允许伊朗增加石油出口。(完) (编译 张若琪 审校)
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