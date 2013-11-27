中国债市：利率互换跟随现券走势小跌，惟心态仍显谨慎

路透上海11月27日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三小跌。市场人士表示，市场资金略有缓和，追随现券走势，IRS也小幅下移，但总体谨慎气氛仍在，IRS下行幅度弱于现券收益率。

“(IRS)小幅下了一点，短端大概3-4个bp（基点），长端大概5-6个点，现券(收益率)先往下掉，IRS再跟着走。”北京一商业银行交易员称。

他并指出，资金虽稍显缓和迹象，但价格仍居于高位，IRS谨慎气氛并未淡去，“并不太敢使劲儿往下做，现在外围也比较平和，还是要看资金面。”

上海一商业银行交易员则提到，场内多空分歧渐渐开始显现，今日现券市场上大行积极买入，机构开始揣测，“不知道是诱多呢，还是真觉得是转折点，...我们觉得这会是一波反弹，但是可能还不是真的拐点。”

中国银行间市场周三主要回购利率多高位持稳，14天期限品种则略涨。交易员表示，隔夜及七天期限资金供给较上日稍有好转，除部分大行融出少量资金外，或受益平安转债资金大量解冻，机构出资意愿略有提高，但临近月末，市场流动性预期谨慎态度不改，致主要回购利率波动不大。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.5442/4.6475 4.4400/4.5200 4.4900/4.5700 4.5450/4.6300 4.5554/4.8329

上日 4.5559/4.6584 4.4850/4.5700 4.5500/4.6350 4.6300/4.7200 4.6334/4.9084

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变动 -0.0117/-0.0109 -0.0450/-0.0500 -0.0600/-0.0650 -0.0850/-0.0900 -0.0780/-0.0755

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。