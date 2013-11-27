《汇市简讯》欧元/美元在1.3550、1.3530和1.3500-10有买盘

0737GMT

* 欧元兑美元在1.36有卖单布局，上方有停止单；1.3625-30和1.3645-50续有卖盘。更上方亦有停止单

* 美元兑日圆在101.70-80至102.00的障碍有卖盘；更上方的障碍位于102.20-30和102.50

* 欧元兑日圆在137.50和137.00-10均有买盘，下方有停止单

* 卖单在138.20，138.35-40，及138.50的障碍，上方有停止单

* 欧元/美元1.3600的期权及美元/日圆102.00的期权到期。(完)

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