《汇市简讯》欧元/美元在1.3550、1.3530和1.3500-10有买盘

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称圣彼得堡地铁爆炸事件造成9人死亡20人受伤
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* 欧元兑美元在1.36有卖单布局，上方有停止单；1.3625-30和1.3645-50续有卖盘。更上方亦有停止单
* 美元兑日圆在101.70-80至102.00的障碍有卖盘；更上方的障碍位于102.20-30和102.50
* 欧元兑日圆在137.50和137.00-10均有买盘，下方有停止单
* 卖单在138.20，138.35-40，及138.50的障碍，上方有停止单
* 欧元/美元1.3600的期权及美元/日圆102.00的期权到期。(完)
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