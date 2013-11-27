路透基点：天津钢铁集团完成9,500万美元贷款案，额度分配出炉

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称圣彼得堡地铁爆炸事件造成9人死亡20人受伤
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路透11月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，天津钢铁集团完成三年期国内定期贷款案，金额是9,500万美元，有五家银行参与。
该贷款案在8月初刚推出时的规模为1.5亿美元，之后在9月降至1亿美元。
渣打银行和第一商业银行担任牵头行兼簿记行，各自承贷3,000万和2,000万美元。
彰化商业银行、台湾中小企业银行(台湾企银)和中国信托商业银行则分别承贷2,000万、2,000万和500万美元。
消息人士称，协议最早可能在本周签署。
一如此前报导，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码270个基点。本案将从第九个月开始、分6期每季不等额偿还，具体为：5%(第1-2期)，10%(第3期)，15%(第4-5期)和50%(第6期)。平均年限为1.7年。
借款人在9月提高了前端费。承贷3,000万美元或以上的银行，最高综合收益为340个基点，享有牵头行头衔，并有119个基点的前端费。承贷2,000-2,900万美元的银行，综合收益为320个基点，享有主办行头衔，并有85个基点的费用。承贷1,000-1,900万美元的银行，综合收益为300个基点，享有安排行头衔，并有51个基点的费用。
原先这三档的费用分别为55个基点、40个基点和20个基点。
渣打还担任代理行，第一商业银行为文件准备行。
所筹资金将用作运营资本。
天津钢铁集团从事制造钢、铁及其他金属产品。（完）
(编译 高琦 审校 隋芬)
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