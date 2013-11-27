路透基点：天津钢铁集团完成9,500万美元贷款案，额度分配出炉

借款人在9月提高了前端费。承贷3,000万美元或以上的银行，最高综合收益为340个基点，享有牵头行头衔，并有119个基点的前端费。承贷2,000-2,900万美元的银行，综合收益为320个基点，享有主办行头衔，并有85个基点的费用。承贷1,000-1,900万美元的银行，综合收益为300个基点，享有安排行头衔，并有51个基点的费用。