台湾货币市场：11月28日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透台北11月28日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期3,323.85亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
------------------------------------------------------
(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期9,207.3亿台币 ：
11/29 3,628.60亿台币
12/02 3,998.20亿台币
12/03 1,580.50亿台币
--国库券到期偿还298.50亿台币
12/02 财101-9期364天期国库券到期，金额298.5亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--11/29：发行102/9期30年期增额公债，金额预计300亿台币，26日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
注: *表更新及新增。(完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。