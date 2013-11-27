《分析》无需担心各大央行资金供给不足，只忧量化宽松的效果不彰

在分析师纷纷积极揣测美联储和欧洲央行可能对商业银行存在央行的资金实施负利率、即实际上对这些存款收取费用时，萨默斯的想法并非完全不切实际。

萨默斯的论点是，这样的成长力道及利率环境可能长时间存在，随之而来的资产泡沫恐怕无可避免，甚至成为可以接受的一种副产品。

“然而就算出现‘严重泡沫’也不足以创造超额的总体需求，”他说道，他所指的是就算在2007年史上最大信贷热潮高峰之际，也缺乏通胀、薪资、劳动力以及产能等方面的压力。

**“持续性停滞”**

若真的像太平洋投资管理公司(PIMCO)2009年所说的那样，包含低度成长及利率处于谷底的‘持续性停滞’将延续很长一段时间，则流动资金对公司债、股票以及房地产的偏好可能持续盛行。这至少是普遍的的押注。

对于Carmignac Gestion的Didier Saint-Georges等人士而言，这可能徒留下“量化宽松陷阱”，也就是五年前为了避免经济灾难而需要花上许多年的时间来偿还。

Saint-Georges认为，通过量化宽松来刻意压低利率，的确避免了经济在2008/2009年出现更严重滑坡。但压低利率的最终结果，就是拖慢并推迟复苏，因为每当经济活动升温，就会导致利率出现小幅度但无以为继的反弹，从而扼杀景气回升。

“这是量化宽松陷阱。这意味着复苏将更迟缓，但这最终是否会以苦难收场？这倒未必，”他说道，并称各国央行持续不断微调政策，可以控制长期的经济进程。

霸菱资产管理投资长Marino Valensise也呼应这样的看法，“问题在于当局现在是否有能力终止量化宽松。”霸菱资产管理掌管600亿美元资金。

若他们不能这么做，则将会带来苦痛。

天达资产管理(Investec)的Philip Saunders表示，“若我们见到通胀下滑，则可能会困在量化宽松之中更长时间，而这有可能导致现有的扭曲形势更为严重。”

“我个人认为量化宽松是适得其反，难以抵御其所带来的社会冲击。为了创造一些就业所付出的代价，基本上就是通过资产价格膨胀让富者更加富有。”

Saunders认为，薪资水准在纹风不动五年之后，必须允许薪资通胀的产生，这可能有助于抵销量化宽松的部分扭曲效应。

但是逆转量化宽松本身根本不会是一个选项。

“他们毫无选择，”Amundi的Blanque说。“‘正常化”所附带的风险要高出甚多。”(完) (编译/审校 石冠兰/张明钧/隋芬)