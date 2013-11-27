更新版 1-台湾货币市场：短率稳中带走低压力，提存期底银行保守应对

* 短票供给增加部分去化短钱

* 短票利率底部成交增多

* 市场观察央行提存期底的冲销力道 (更新拆款数据及存单细节)

记者 林妙容

路透台北11月27日 - 台湾银行间短率周三持续在底部游走，平稳中带有走低压力。不过因今日短票发行量增加，令短钱暂时寻得去处，然整体市场资金仍属宽松。

货币市场调度人士表示，央行上日提高隔夜冲销力道，令当日超额准备产生小幅负数，不过一早短钱仍回流市场，市场资金水位没有太大变化。加上银行端因进入提存期底操作相对保守，市场拆款需求不高，将持续观察央行在本周的冲销力道。

〞今天主要是短票有多一些，所以短钱有一些消化...但市场还是多钱。〞一位本地银行资金调度人士表示。

市场人士并指出，由于上个提存期累计超额准备达7,000多亿台币，资金已过分浮滥，揣测央行在这个提存期或透过公开及非公开市场操作令累计超额准备有所下降，不会再超越上一期的水准。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收在0.385%。今日区间在0.295-0.400%，上日区间在0.295-0.400%；一周拆款利率在0.370-0.430%，上日区间在0.380-0.430%。

**短票利率底部下探**

短票市场方面，票券商称较大量的免保票集中于今天发行，推升发行量，提供银行端的票源有效走高，但因市场资金基调依旧宽松，少数银行愿接受年内利率向下调降1基点，底部利率来到0.60%。

市场人士指出，由于银行及民间的资金供应充足，今日资金缺口亦不难弥平，只是承作量增高，市况仍属平顺。

今日银行间今年年内短票利率主要成交仍在0.61%，少数成交在0.60%；跨年天期的主交投区以0.62%为主。

今日存单到期金额为569亿台币，共发行563亿台币存单，存单发行余额减6亿台币。

本周存单到期总额为1兆363.95亿台币，其他交易日落点分别为周四3,323.85亿及周五3,628.6亿台币。

拆款中心 资料显示，周三超额准备为负44亿台币，累计超额准备为865亿，加计前期1%的超额准备为2,175亿台币。

**RP利率大致持平**

债券市场附买回(RP)成交利率大致持平。今日投信受月底例行性赎回影响，资金分配略显不均。不过寿险与银行端的资金仍充沛，使得券商调度不成问题，利率持稳在近期水准。

交易员表示，投信基金被赎回的情形不算严重，通常是一早解约后，随后又由旗下另一档或同一档基金接手。被赎回的原因部分是因为购买基金的银行资金不跨月，此外，也有部分是法人客户月底的例行性赎回。

〞投信资金比较不平均，还是会补回来，由其他基金做。〞一位证券商交易员表示。

另一票券商交易员则说，投信今天有进有出，〞一大早解约，后来资金又进来。〞

他们认为，由于周五有300亿台币的30年公债要交割，预料明日与周五的资金状况会略为偏紧。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.57-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-69%；与上日相似。

主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%；约两周天期公司债RP利率交投主要在0.58-0.59%，也大致同上日。