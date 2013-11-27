韩国债市：公债小跌，因外资出脱公债期货

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称圣彼得堡地铁爆炸事件造成9人死亡20人受伤
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外资卖超4,895亿韩元(4.6181亿美元)公债期货，高于周二卖超的522亿韩元。
韩国企划财政部长官玄旿锡周三表示，决策者没有必要考虑降息，排除了此前有报纸引述一位官员的话报导称需要降息来避免通缩。
今日收盘价 上日收市价
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韩国公债期货 * 105.49 105.52
10年期公债收益率 3.635% 3.634%
五年期公债收益率 3.295% 3.288%
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王翔琼；审校 杜明霞)
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