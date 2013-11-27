泰国央行周三意外降息25个基点至2.25%，并称将维持宽松政策，指政局紧张打击投资者信心。 日本央行审议委员白井早由里表示，如果经济及物价成长大幅脱离央行预期，日本央行应考虑扩大货币刺 激措施，她并警告说，央行通胀目标能否顺利达成尚有不确定性。她称无法肯定消费通胀能否在在两年后达到 2%，因为无法确定通胀预期及薪资的改善幅度是否足以让日本摆脱通缩。央行政策委员会中看法趋于悲观的成 员越来越多，白井早由里就是其一。 南德日报(Suddeutsche Zeitung)周三引述消息人士报导称，欧洲央行(ECB)正考虑新一轮有限制的长期流 动性操作，只针对同意把所获资金贷给企业的银行。 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周二表示，该行能够做的有限，而其提供银行流动性高于其所需的政策 不应该成为常态。 欧洲央行执委科尔周二表示，欧洲央行已做好了让银行为存在央行里的隔夜存款支付利息的准备，不过负 利率只是其政策选项库中的一个。 韩国企划财政部长官玄旿锡表示，决策者没有必要考虑降息，排除了此前有报纸引述一位官员的话报导称 需要降息来避免通缩。“我们没有处在考虑降息的阶段，”玄旿锡在访问东南部港口城市釜山时对记者表示。 美洲 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率9.5% 2013年10月9日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.50% 2013年5月9日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点 泰国 一天期附买回利率2.25% 2013年11月27日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率7.75% 2013年10月29日升25基点 附卖回利率6.75% 2013年10月29日升25基点 印尼 指标利率7.50% 2013年11月12日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.25% 2013年11月7日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率1.00% 2012年12月18日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一周期回购利率5.5% -- 非洲 南非 附买回利率5.0% 2012年7月19日降50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25 %。(完) (整理 高琦 审校 隋芬)