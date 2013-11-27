《汇市简讯》短期技术面仍支持欧元多头

标题新闻：贝莱德全球首席投资策略师将欧洲公债和企业债下调至减持，因地区经济改善和价格昂贵
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* 短期技术面仍是支撑欧元兑美元走高的重要因素
* 55日移动均线切入位1.3542料将是支撑欧元上行的首道重要水准
* 1.3500是重要水准，21日移动均线切入位在1.3503，200小时移动均线切入位在1.3509
* 逢低买入者料在100小时移动均线切入位1.3523入手，停损单设在1.3500下方
* 今日有更大规模期权到期，估计在更高位的1.3590和1.3600处。（完）
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美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，3月制造业指数为57.2，预估为57.0，2月为57.7。 美国商务部公布，2月建筑支出较前月上升0.8%， 至1.193万亿美元，预估为增长1.1%。1月建筑支出修正后为 下滑0.4%，前值为下降1.0%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
路透4月3日 - 美国股市周一开盘持平，投资者等待特朗普总统与中国国家主席习近平本周晚些时候的会晤。今日是第二季的第一个交易日。