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市场报道 | 2013年 11月 27日 星期三 16:25 BJT

《汇市简讯》短期技术面仍支持欧元多头

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* 短期技术面仍是支撑欧元兑美元走高的重要因素

* 55日移动均线切入位1.3542料将是支撑欧元上行的首道重要水准

* 1.3500是重要水准，21日移动均线切入位在1.3503，200小时移动均线切入位在1.3509

* 逢低买入者料在100小时移动均线切入位1.3523入手，停损单设在1.3500下方

* 今日有更大规模期权到期，估计在更高位的1.3590和1.3600处。（完）

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