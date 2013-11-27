更新版 1-泰国央行：意外降息25个基点至2.25%，称政治紧张情势损及信心

“展望未来，政府放慢投资和民间信心脆弱，以及当前的政治局势，经济成长有较高的下行风险，”央行声明稿中说。

泰国央行将2013年国内生产总值(GDP)成长率从3.7%下修至3%，并称明年成长率预估约为4%，低于上月所预估的4.8%。

周三稍早公布的数据显示，泰国10月出口同比下滑0.7%，逊于路透预估中值的成长0.7%。

浏览图表：泰国贸易、进出口link.reuters.com/vep99t

央行意外降息之后，泰铢兑美元 应声下跌，贬值至32.10，是9月11日以来最低。周二收盘价为32.00。

评级机构惠誉周三针对泰国政治动荡发表声明称，“这对投资人信心或经济成长将有重大影响，可能引发负面的评级动作--但惠誉预期目前尚不会发生。”

ING则预期这场纷争对经济和市场的伤害将属短暂，和2010年3-5月那波规模更大的反政府示威类似。

ING说，2010年当时和现在经济情况最不同的地方在于，“当时经济稳健，证据就是2010年上半年GDP年增率达到10.6%，使得市场信心躲过重大打击。但今年经济成长幅度深陷个位数低段，如果紧绷情势升级可能会严重损及市场信心。(完)