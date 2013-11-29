路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比降至82.8%

* 未来三个月股票和债券建议配比下调

* 年底前资金面紧张令股债市压力大

* 汽车板块估值较低建议配比上升

作者 林琦

路透上海11月29日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票和债券的持仓建议配比下降，提高现金比例。随着年底资金紧张期的临近，大多数基金亦相应调整短期策略，降低股债持仓比例，保留更多现金，希望安全过冬。

本次共有九位基金经理参与调查，本月股票建议配比为82.8%，上月为83.8%；债券建议配比由上月的7.6降至4%；而现金建议配比则由上月的8.6%升至13.2%。

“年底前（资金市场）收益率往上走是股市最大的风险，”上海一位基金经理指出，金融机构为规避正在酝酿的同业监管新政，逐步降低经营杠杆，债市蒙受较大压力；而资金成本高对股市亦是不小的压力，“若是有7-8%的无风险收益，那不用做股票，全去拆出钱了。”

华南一基金经理亦坦承，短期利率过高是股市一大风险。不过他亦指出，“这种反常现象不会持续太久，迟早会过去。”

不少基金经理将十八届三中全会后各项改革举措的落实视为大利好。一位基金经理指出，目前相当多个股的估值已见底，若政策面逐渐明朗，倒是一个逐步增加持仓的机会。

此次受访的九位基金经理有八位对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为2,256.5点，较上月调查时的2,228.6点上升，该预测值仅较目前位置略高。有六位基金经理认为沪综指将在目前位置即2,200点附近震荡，仅有一位基金经理乐观看高至2,500点。

沪综指 周五早盘收报2,220.037点，涨0.03%。

**防御性板块持仓续升**

在行业板块方面，本月调查继续微调。汽车板块的建议配比明显提高，主因还是其估值确实便宜，而且行业景气度不错；而同样估值较低的金融服务和机械板块本月建议配比虽小幅下调，但仍稳在较高位置。

汽车板块本月建议配比为6.6%，上月为5.5%；机械板块本月建议配比为12.3%，上月为12.6%。

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-I的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H I 平均值

股票 80 75 80 75 80 85 90 85 95 82.8

债券 10 0 0 10 6 0 0 10 0 4.0

现金 10 25 20 15 14 15 10 5 5 13.2

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12/12月 11月

股票 82.8 83.8 83.8 85.0 82.3 83.5 83.7 80.3 80.4 83.4 85.8 81.9 76.6

债券 4.0 7.6 6.4 4.3 8.1 5.8 8.4 6.4 5.8 5.1 4.0 5.8 11.8

现金 13.2 8.6 9.9 10.7 9.6 10.8 7.9 13.4 13.9 11.5 10.2 12.4 11.6

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H I

股票 - - 0 0 0 0 + 0 +

债券 0 + 0 0 0 0 0 0 0

现金 + 0 0 0 0 0 - 0 -

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G H

预测点位 2,200 2,100-2,300 2,100-2,300 2,250 2,300 2,200 2,200 2,500

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H I

汽车 5 10 5 10 6 0 15 3 5

消费 25 30 30 30 17 20 20 25 15

电子技术 20 10 25 10 10 0 20 15 20

金融服务 0 10 25 20 15 40 0 8 25

金属及产品 0 5 5 5 5 0 0 0 5

房地产 5 0 10 0 10 20 10 0 5

交通及基础设施 5 10 0 10 10 0 0 4 5

能源 0 10 0 0 9 0 0 0 0

机械 30 10 0 10 12 20 20 4 5

其他: 10 5 0 5 6 0 15 41 15

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12/12月

汽车 6.6 5.5 6.1 5.4 4.9 4.9 5.4 5.1 5.8 5.8 9.0 8.9

消费 23.6 23.4 21.4 19.0 22.6 21.4 19.0 20.1 21.4 21.4 16.2 16.9

电子技术 14.4 13.8 15.9 17.2 15.5 16.9 13.9 12.4 9.9 8.0 7.4 6.8

金融服务 15.9 16.3 15.6 16.1 11.5 13.1 17.8 15.8 16.4 14.9 18.8 20.1

金属 2.8 2.5 1.9 3.4 3.1 2.9 2.6 4.5 7.0 6.2 5.1 4.0

房地产 6.7 8.5 10.1 10.6 11.0 10.0 11.1 12.6 13.3 9.5 11.2 12.1

交通及基建 4.9 4.3 5.5 5.4 6.4 5.5 4.9 5.6 4.4 5.0 5.6 4.1

能源 2.1 2.4 4.6 3.7 3.3 3.5 5.3 5.4 6.6 7.3 8.1 8.9

机械 12.3 12.6 8.3 9.6 9.4 8.3 9.6 10.9 11.8 12.1 12.4 10.4