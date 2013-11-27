路透基点：远东宏信的多币种贷款案已获超过1.2亿美元的参贷承诺

路透11月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，远东宏信的2亿美元多币种三年期子弹式银团贷款案，已经收到来自约八家银行的超过1.2亿美元的参贷承诺。

消息人士表示，在银团于周五关闭以前，预计还将吸引到更多承贷。估计该案规模可能提高。

借款方计划在12月签署协议。

一如先前报导，牵头行兼簿记行为澳新银行(澳盛银行/ANZ)、中国信托、马来亚银行和台北富邦商业银行。

贷款银行可以以美元、港元或人民币承贷。美元和港元贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)/香港银行同业拆息(Hibor)利率加码270个基点，人民币贷款利率为固定利率4.2%。

对于美元和港元贷款，承贷3,000万美元或以上的银行，获得330个基点的综合收益、180个基点承诺费，以及牵头行头衔；承贷2,000-2,900万美元的银行，获得315个基点的综合收益、135个基点费用，以及主办行头衔；承贷1,000-1,900万美元的银行，获得305个基点的综合收益、105个基点费用，以及高级经理行头衔。

对于人民币贷款，按照上述各个承贷额度，分别享有4.8%、4.65%和4.55%的综合收益。

资金将用于一般公司用途。

去年12月，远东宏信签署了一笔3.9亿美元的三年期子弹式贷款，支付的利率为较Libor加码280个基点，最高综合收益是340个基点。

香港上市公司远东宏信是国有企业中化集团的子公司。（完）