中国金融：央行已制定上海自贸区金融政策，细则尚在制定中--上海官员

路透上海11月28日 - 中国（上海）自由贸易实验区挂牌两个月，外界高度关注的区内金融监管改革政策仍未公布。上海市政府重量级官员周四透露，上海自贸区的金融政策已由中国人民银行主导制定，而细则尚在制定中。

上海市副市长、自贸区管委会主任艾宝俊在新闻会上表示，从防范风险角度出发，金融风险监控往往需要大量的流程和程序设计，而这些设计亦需要验证和基础数据的配合，这些都需要时间。

“我们在做基础工作、程序设计、监管体系方面的工作。等这些方面出来了，测试后，我想就是可以公布（政策）的时候。”他表示。

他介绍称，上海市金融办与“一行三会”金融监管部门紧密合作，配合央行分帐核算操作办法，对区内六千多家存量企业进行梳理，帮助银行建立企业数据底帐，并支持央行加快建设自贸区资金监控系统，落实防范风险机制。

根据总体安排，上海自贸区金融领域的改革核心内容是在风险可控前提下，在资本项目可兑换、人民币跨境使用、利率市场化等方面先行先试，并建立与自贸区相适应的外汇管理体制。

目前上海自贸区已有银行、证券、期货、保险、基金、股权交易等40家金融机构入驻，包括中国银行 等九家中资银行和花旗 等12家外资银行。艾宝俊还透露，年内自贸区管委会将继续大力引进民营银行及非银行金融公司，支持各种不同类型的金融机构进入自贸区发展。

9月末在“低调”中正式挂牌的上海自贸区，是习李新政府推动中国新一轮改革的试验田，其中大尺度的金融开放无疑是最大亮点。此前，中国证监会、保监会及银监会均出台一些原则性扶持举措，但目前尚未出台实施细则，而资本项目下开放、利率和汇率市场化等方面的金融改革举措，中国央行亦未公布具体扶持措施。

截止11月22日，上海自贸区已新增1,434家企业，其中外资新设企业仅38家。内资企业平均注册资本近2,500万元人民币；外资企业平均注册资本近1,500万美元。

对于外资企业数量较少的原因，上海自贸区管委会副主任戴海波解释称，外资企业往往需要大量研究和分析后才能决定跨国投资，因此不能以短期的数量来衡量自贸区是否对外资有吸引力。实际上，包括德国安联 、高盛 等多家知名外资企业此前已向上海市政府表达了浓厚的入驻兴趣。