中国大陆买家出价16.5万美元拍下苏富比葡萄酒藏品

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(本文由路透中文网编译提供)
路透11月26日 - 苏富比（Sotheby's）周二称，一位中国大陆买家以16.5万美元拍下该行100箱原装木箱Opus One葡萄酒藏品。
“我们正在往亚洲运送，”苏富比北美葡萄酒业务主管Jamie Ritchie说。他认为，这批收藏品能赶在中国春节前送达。
Ritchie称，一位未具名卖家来到苏富比拍卖行葡萄酒专卖店，询问是否有兴趣出售波尔多风格混酿（Bordeaux-style blend），是他们采取这种不同寻常拍卖方式的灵感来源。
他还称，这批总计600瓶的葡萄酒藏品于11月11-15日进行为期五天的拍卖。如果无人购买，他们会将每箱酒分开单卖。
还有其他竞买人出价，一位来自美国，一位来自印度，但中国大陆的这位买家率先给出了16.5万美元的价格。
“一位买家也给出了一个较低的价格，未被接受，”Ritchie说。他还称“一直想进行更多类似这样的拍卖活动，但我觉得再次拍卖Opus One的机会不多”。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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