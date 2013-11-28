中港个股：中国人寿海外投资选秀已开始，明年不再局限于香港

路透上海11月28日 - 随着中国保监会对国内险资投资范围的放开，中国最大寿险公司--中国人寿 高层周四表示，近期正在进行公司海外投资的托管及受托管理机构的选聘或选聘准备工作，明年公司海外投资将不会仅局限于香港一地。

中国人寿总裁万峰在上海参加媒体会时还表示，未来公司发展战略将由规模速度型向规模效益型转变，产品由理财产品为主向保障型产品转变，同时在销售策略上推动期缴和续期产品规模扩大，以应对银行系保险公司快速崛起所带来的竞争压力。

中国人寿副总裁刘家德表示，海外投资的基本准备工作已就绪，目前正进行托管机构选聘，同时公司亦在与全球大型金融资产管理机构密切沟通，很快将会进行公司海外资产受托管理机构的选聘。

“未来海外投资将不会局限于香港一地。”刘家德透露，未来海外投资在产品组合上将会更加开放，综合考虑组合稳定性、收益水平及公司管理组合的能力等多方面因素，将在多资产组合、股票组合、另类资产组合等方向进行设计，欧美和新兴市场将是中国人寿重点考虑的投资区域。

去年10月中国保监会出台新规定，将险资境外投资品种扩大到货币市场、固定收益、权益类和不动类，可投资市场从香港扩展到25个发达市场和20个新兴市场，将境外投资上限从总资产2%提高至15%。

中国人寿的海外投资资产主要来自其2003年H股首次公开发行时筹集的资金，规模在40亿美元左右，占总资产比例略超1%.目前公司海外资产主要投资在香港主板及政府债券。

近年来，占据国内保险产品销售主渠道的商业银行纷纷组建自己的保险公司，将原有的渠道优势和代理收入逐步转化为销售保险产品和保费收入，因此即使今年来传统保险公司保费收入持平或负增长，但银行系保险公司保费收入平均增速达七成。

“很可能，三年后前十大保险公司将有银行系的公司出现。”万峰指出，为应对这种新形势的挑战，除继续维护与银行的良好合作关系以外，公司将坚持发展长期性期缴业务为主，平稳优化公司产品结构。