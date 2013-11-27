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亚洲 | 2013年 11月 27日 星期三 17:33 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3592 1.3571 +0.15 +3.02 1.3194

美元/日圆 101.72 101.28 +0.43 +17.27 86.74

欧元/日圆 138.23 137.45 +0.57 +20.77 114.46

美元/瑞郎 0.9055 0.9064 -0.10 -1.09 0.9155

英镑/美元 1.6234 1.6213 +0.13 -0.10 1.6251

美元/加元 1.0550 1.0539 +0.10 +6.34 0.9921

澳元/美元 0.9117 0.9127 -0.11 -12.28 1.0393

新西兰元/美元 0.8195 0.8192 +0.04 -1.06 0.8283

澳元/日圆 92.740 92.440 +0.32 +2.90 90.130

新西兰元/日圆 83.360 82.970 +0.47 +16.04 71.840

英镑/日圆 165.11 164.21 +0.55 +17.25 140.82

澳元/新西兰元 1.1117 1.1136 -0.17 -11.35 1.2540

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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