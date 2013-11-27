中国期市：螺纹钢期货小幅收跌，因河北拆除高炉对产能影响微小

路透北京11月27日 - 中国上海期货交易所螺纹钢期货周三未能延续 上日涨势，主力合约最终以小幅收跌告终，交易人士指出，河北拆除高炉 影响有限，而中国钢铁业庞大的过剩产能更是让市场举步维艰。 螺纹钢主力合约 周三报收每吨3,650元人民币，微幅下跌0.1 9%，而受河北拆除高炉等因素影响，周二螺纹钢期价盘中一度上涨1.4%。 上海中期钢材分析师黄慧雯指出，这两天螺纹钢期货对河北拆除高炉 等的表现已经相对比较强，但实质上主流钢厂的产能尚未受到影响，因此 很难对螺纹钢价格产能实质性促进。 “螺纹钢期货价格短线还是会比较弱，目前没有能影响实质性供需关 系的消息出来，整体螺纹钢期货价格在3,700元会有很大的阻力。”黄慧 雯指出。 银河期货钢材分析师张媛亦指出，螺纹钢期货这两天的弱强走势更多 是螺纹钢社会库存降至今年低点的消息刺激，从而引发一个小反弹，但考 虑到冬季螺纹钢消费淡季，且目前也没有看到钢材或者原材料冬储的迹象 ，螺纹钢本轮反弹高度有限。 “河北拆除高炉不过涉及680万吨钢铁产能，跟庞大的中国钢铁才能 相比九牛一毛。”张媛指出。 新华社报导称，中国钢铁第一大省--河北省在唐山、邯郸、承德集中 拆除八家钢铁企业的高炉10座、转炉16座，共减少炼铁产能456万吨、炼 钢产能680万吨，打响了河北化解过剩产能的第一枪。 数据显示，铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI周三亦跌至两周低点，显 示在中国港口铁矿石库存充裕的前提下，中国钢厂的买货意愿较弱，且他 们正在试图寻求更低的价格。 发改委数据显示，1-9月，中国钢铁行业实现利润1,270亿元，同比 增长39.9%。其中，黑色金属矿采选业利润648亿元，下降2.1%；钢铁冶炼 及加工业利润528亿元，增长1.8倍。 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1402 50,660 -0.22 273,648 黄金(au) 1406 248.75 0.38 138,890 螺纹钢 (rb) 1405 3,650 -0.19 1,632,286 橡胶 (ru) 1405 18,980 0.24 200,586 大商所 豆粕 (m) 1405 3,326 1.19 1,688,880 豆油 (y) 1405 7,274 -0.03 877,760 焦炭 (j) 1405 1,612 -0.56 236,370 郑商所 白糖 (sr) 1405 5,013 0.42 416,008 棉花 (cf) 1405 18,555 -0.22 67,510 中金所 沪深300(if) 1312 2,422.4 1.18 95,635 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期 货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨（完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)