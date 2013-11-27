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亚洲 | 2013年 11月 27日 星期三 17:21 BJT

中国期市：螺纹钢期货小幅收跌，因河北拆除高炉对产能影响微小

路透北京11月27日 - 中国上海期货交易所螺纹钢期货周三未能延续
上日涨势，主力合约最终以小幅收跌告终，交易人士指出，河北拆除高炉
影响有限，而中国钢铁业庞大的过剩产能更是让市场举步维艰。
    
    螺纹钢主力合约 周三报收每吨3,650元人民币，微幅下跌0.1
9%，而受河北拆除高炉等因素影响，周二螺纹钢期价盘中一度上涨1.4%。
    
    上海中期钢材分析师黄慧雯指出，这两天螺纹钢期货对河北拆除高炉
等的表现已经相对比较强，但实质上主流钢厂的产能尚未受到影响，因此
很难对螺纹钢价格产能实质性促进。
    
    “螺纹钢期货价格短线还是会比较弱，目前没有能影响实质性供需关
系的消息出来，整体螺纹钢期货价格在3,700元会有很大的阻力。”黄慧
雯指出。
    
    银河期货钢材分析师张媛亦指出，螺纹钢期货这两天的弱强走势更多
是螺纹钢社会库存降至今年低点的消息刺激，从而引发一个小反弹，但考
虑到冬季螺纹钢消费淡季，且目前也没有看到钢材或者原材料冬储的迹象
，螺纹钢本轮反弹高度有限。
    
    “河北拆除高炉不过涉及680万吨钢铁产能，跟庞大的中国钢铁才能
相比九牛一毛。”张媛指出。
    
    新华社报导称，中国钢铁第一大省--河北省在唐山、邯郸、承德集中
拆除八家钢铁企业的高炉10座、转炉16座，共减少炼铁产能456万吨、炼
钢产能680万吨，打响了河北化解过剩产能的第一枪。 
    
    数据显示，铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI周三亦跌至两周低点，显
示在中国港口铁矿石库存充裕的前提下，中国钢厂的买货意愿较弱，且他
们正在试图寻求更低的价格。
    
     发改委数据显示，1-9月，中国钢铁行业实现利润1,270亿元，同比
增长39.9%。其中，黑色金属矿采选业利润648亿元，下降2.1%；钢铁冶炼
及加工业利润528亿元，增长1.8倍。    
    
 中国期市主要品种收盘信息：                                     
                                                    
 交易所   品种         合约      最新     涨跌幅%    持仓量(手)
 上期所   沪铜(cu)     1402      50,660     -0.22       273,648 
          黄金(au)     1406      248.75      0.38       138,890 
          螺纹钢 (rb)  1405       3,650     -0.19     1,632,286 
          橡胶 (ru)    1405      18,980      0.24       200,586 
 大商所   豆粕 (m)     1405       3,326      1.19     1,688,880 
          豆油 (y)     1405       7,274     -0.03       877,760 
          焦炭 (j)     1405       1,612     -0.56       236,370 
 郑商所   白糖 (sr)    1405       5,013      0.42       416,008 
          棉花 (cf)    1405      18,555     -0.22        67,510 
 中金所   沪深300(if)  1312     2,422.4      1.18        95,635 
                                                    
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期
 货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨（完）
 
    

 (发稿 李文科; 审校 林高丽)

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