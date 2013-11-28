《中国四季度信用债评级调整一览表》--11月28日

路透上海11月28日 - 中国信用债市场本周至今没有新增信用债债项或者主体的评级调整，仅中诚信将英利能源(中国)有限公司撤出信用评级观察名单，但维持其主体信用评级。
对于四季度以来主体评级多上调或显好的现象，一方面固然可以解读为基本面及部分企业经营的向好，但需要注意的是，由于发债主体今年的融资压力，可能存在积极争取主体评级上调，而使评级变化的指引作用有限的可能，基于宏观去杠杆的压力，信用债市场调整风险仍需关注。
以下为2013年10月至今，中国债券信息网、中国货币网、上海清算所、上海证券交易所、深圳证券交易所公布的评级调整变化情况，公布时间依据上述网站：
公布时间 发行人 主体评级 债项评级 评级展望 债券简称 债券代码
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11月22日 大连融强 AA AA- AA+ AA 稳定 稳定 12融强债
投资公司
11月19日 宁德国投 AA AA- AA AA 稳定 稳定 10宁德国投债
11月19日 万达集团 AA AA- A-1 A-1 稳定 正面 13万达CP001
13万达CP002
13万达CP003
11月19日 北京粮食 AA+ AA A-1 A-1 稳定 稳定 13京粮CP001
集团
11月15日 昆明制药 AA- A+ A-1 A-1 稳定 稳定 13昆明制药CP001
11月15日 南京新百 AA- A+ A-1 A-1 稳定 稳定 13南京新百CP001
11月11日 如皋交通 AA AA- AA AA- 稳定 稳定 11皋交投债
投资发展公司
11月11日 自贡高新 AA AA- AA+ AA+ 稳定 稳定 13自贡高新债
投资公司
10月24日 华海药业 AA- AA- A-1 A-1 正面 稳定 13华海药业CP001
10月24日 张家界经济 AA AA- AA+ AA 稳定 稳定 12张家界经投债
发展投资集团
10月22日 万正投资 A+ AA- AA AA 负面 负面 13万正债
集团
10月17日 江苏金桥 AA AA- AA+ AA+ 稳定 稳定 13金桥盐化债
盐化集团
10月17日 云南祥鹏 AA AA AA AA 负面 稳定 12祥鹏航空债
航空公司
10月8日 山水水泥 AA+ AA AA+ AA 稳定 稳定 11山水MTN1
AA+ AA 稳定 稳定 13山水MTN1
A-1 A-1 稳定 稳定 13山水CP001
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中国信用评级机构可以在银行间债券市场，交易所债券市场和信贷市场，从事金融产品信用评级，借款企业信用评级及担保机构信用评级等业务，发改委，保监会，证监会和人民银行等监管机构，对评级机构的业务范围分别进行认定。
根据中国人民银行2011年的最新披露，目前评级结果可以在信贷市场使用的评级机构有80家，评级结果可以在银行间债券市场使用的评级机构有五家。另外保监会认可的债券评级机构有7家，发改委和证监会在企业债和公司债领域，亦有各自认可的评级机构。
附近期信用市场主要风险事件：
11月12日，受钢贸行业风险暴露，中国投融资担保有限公司发生较大规模代偿款，联合资信将中投保列入信用评级观察名单。
11月19日，中诚信国际将中投保评级展望由正面调整为稳定，有效期为一年。
10月22日，上海同捷科技股份有限公司公告，因公司现金流较为紧张，无法按照规定于2013年10月21日，将应付上海杨浦中小企业2011年第一期票据款项存入偿债专户，若无法按时足额偿付，将由中国投资担保公司代偿。
11月27日，针对中石化东黄输油管道泄露爆炸事件，联合资信发布关注公告。（完）
(整理 徐永；审校 边竞)