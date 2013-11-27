中法金融：中国考虑通过RQFII安排支持巴黎发展离岸人民币业务

路透北京11月27日 - 中国政府网周三发布首次中法高级别经济财金对话联合声明称，中方将积极考虑在适当的时间框架通过人民币合格境外机构投资者（RQFII）安排支持巴黎发展离岸人民币业务。

周三刊登在财政部网站的声明称，中方认可巴黎在促进人民币跨境使用发展中发挥的积极作用。双方同意进一步合作支持巴黎离岸人民币市场发展，包括评估在巴黎开展具体清算和结算安排的需要和形式。

“双方对近期中国人民银行与欧洲央行签署的中欧双边货币互换协议表示欢迎。该协议将通过为在欧元区尤其在巴黎设立的银行提供强有力的流动性支撑，支持巴黎这一重要离岸人民币市场的稳定发展。”声明称。

双方同意加强在核能、航空航天、铁路、城市轨道交通、新能源、现代农业、城市可持续发展、基础设施建设、公用事业、环保科技、卫生和信息化等领域的合作。

在财政与金融合作方面，声明指出，双方欢迎中国国家开发银行和法国信托储蓄银行通过联合投资方式设立中法中小企业基金。具有1.5亿欧元规模的该创新资金已经纳入中法两国的跨境投资中。双方欢迎中国国家开发银行和法国信托储蓄银行签署加强双方合作的备忘录。

双方将研究法国金融市场监管委员会和中国银监会签署合格境内机构投资者（QDII）合作协议的可能性，争取在不久的将来签署。该协议涉及中国商业银行代客境外理财业务，其签署将有利于双方市场的发展。双方欢迎促进已经符合条件的保险公司和资产管理公司在法投资。

双方欢迎对方国家的金融机构在符合相关法律法规的前提下，在本国设立机构、开展业务和加强战略合作。

此外，中法双方高度重视国际货币基金组织（IMF）治理和份额改革，以增强其可信性、合法性和有效性。双方敦促所有尚未批准2010年改革方案的成员国家不再拖延、立即批准该方案。双方期待对一些关键IMF借贷工具进行评估，并最终完成IMF债务限额政策的评估。

今年4月法国总统奥朗德访华期间，中国国家主席习近平与其决定建立中法高级别经济财金对话机制，以加强中法在经济和财金问题上的合作。首次中法高级别经济财金对话于2013年11月26日在北京举行。

双方重申中法高级别经济财金对话机制的重要性，并一致同意于2014年在法国举行第二次中法高级别经济财金对话。（完）

欲参看更多细节，请点选中国财政部网站(here) (发稿 沈燕; 审校 黄凯)