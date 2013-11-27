新兴汇市：央行降息和政治局势打压泰铢，印尼卢比接近五年低点

尽管如此，泰铢表现仍优于印尼卢比，后者今日在新兴亚洲货币中表现垫底。

印尼卢比兑美元挫跌1.1%至11,800卢比，为2009年3月以来最低。

雅加达银行间同业即期美元汇率(JISDOR) 报11,813卢比兑1美元，为JISDOR自5月采用以来的最低水准。

市场上见到印尼央行在本地市场供应美元流动性，以支撑卢比，但交易商仍偏向抛售卢比。