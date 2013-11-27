新兴汇市：央行降息和政治局势打压泰铢，印尼卢比接近五年低点

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称圣彼得堡地铁爆炸事件造成9人死亡20人受伤
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尽管如此，泰铢表现仍优于印尼卢比，后者今日在新兴亚洲货币中表现垫底。
印尼卢比兑美元挫跌1.1%至11,800卢比，为2009年3月以来最低。
雅加达银行间同业即期美元汇率(JISDOR) 报11,813卢比兑1美元，为JISDOR自5月采用以来的最低水准。
市场上见到印尼央行在本地市场供应美元流动性，以支撑卢比，但交易商仍偏向抛售卢比。
亚洲 当日 今年以来 2012年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 101.76 101.30 -0.45 -14.71 86.79
坡元 1.2533 1.2516 -0.14 -2.51 1.2219
台币 29.672 29.652 -0.07 -1.81 29.136
韩元 1060.90 1059.90 -0.09 +0.91 1070.60
泰铢 32.16 32.00 -0.50 -4.82 30.61
菲律宾披索 43.75 43.74 -0.01 -6.16 41.05
印尼卢比 11880.00 11755.00 -1.05 -18.94 9630.00
印度卢比 62.18 62.50 +0.51 -11.56 54.99
马币 3.2290 3.2205 -0.26 -5.30 3.0580
人民币 6.0922 6.0927 +0.01 +2.27 6.2303
(完)
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