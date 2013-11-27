台湾汇市：台币/美元交投量增微贬，大型外商及进口商买汇急单涌现

* 外商企业汇出令台币实质交投走弱 * 出口商月底抛汇卖需增温推升量能 * 台币维持区间偏弱整理格局 * 明日实质交易区暂估29.580-29.630 路透台北11月27日 - 台币兑美元 周三收跌2分。交易员认为，由于美国金融市 场周四感恩节休市一天，今日交投出现部分大型外商公司及进口商的买汇急单需求，拖累台 币区间偏弱，不过随着出口商月底抛汇卖压力道增温，台币依旧维持狭幅区间趋弱整理。 汇银人士指出，在感恩节假期前夕，外资今日买卖汇双向操作皆有，但买汇力道稍胜一 筹，加以大型外商公司及进口商亦加入买汇行列，致台币区间上方缓步垫高，尽管今天出口 商月底抛汇卖需扩增，仍挡不住外商汇出的区间趋贬走势。 “ 今天台币在29.600上方时间拉长，出口商抛汇变多，让成交量放大。”一位本地银 行交易员说。 交易员普遍预估，短线韩元兑美元持续徘徊在1,060附近，台币暂缺明确方向指引，多 由实质需求带动，而外商为因应年底资金需求仍偏向汇出，料明日台币主要交投区间暂看在 29.580-29.630。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，交易员称，美元/台币一个月天期以上 的折价幅度皆较上日缩减，而一周天期美元/台币换汇点则转为小幅溢价，显示海外法人偏 看弱台币；一个月期远汇 尾盘报价来到29.585/29.615，上日尾盘则收报29.5 60。 此外，有交易员提及，尽管近期台股连日续强，但台币仍是趋贬整理，不过出口商在台 币29.600附近抛汇需求仍强，料台币短线难脱狭幅区间偏弱盘整，跟台股强势表现略显脱钩 。 台湾股市 周三连续第四个交易日收涨0.58%至8,295.88点，创三周半高位。证交 所资料显示，外资及陆资在台股买超16.84亿台币，连三日买超共计37.44亿台币；上日修正 后为买超4.40亿台币。 今日台币实质交易区间主要在29.590-29.618，上日交投则在29.582-29.606；与台币具 比价效应的韩元 今日小幅收贬至1,061.1，上日收报1,059.9。 亚洲新兴市场方面，泰国央行周三宣布意外降息25个基点至2.25%，泰铢兑美元因此扩 大跌幅，报32.08。 本周余日全球汇市重要经济数据及事件包括：周三稍晚美国公布一周请领失业金人数、 10月耐久财订单、英国第三季GDP；周四德国11月就业数据、欧元区11月景气指数及周五台 湾公布第三季GDP、欧元区11月通膨率等。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.672 29.652 29.576-29.672 29.655 8.07 6.60 元太外汇经纪公司 29.652 29.636 29.585-29.652 29.640 3.83 2.79 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/-0.015 -0.045/-0.035 美元/台币六个月期 -0.215/-0.185 -0.240/-0.215 (完)