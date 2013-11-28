《台湾新债预测》10年期增额公债102/10R得标利率料在1.65-1.68%

* 标售标的：102/10期增额发行公债
* 标售时间：周五（29日）
* 标售金额：预定350亿台币
* 预测中值：1.65-1.68%
* 受访机构：10家
路透台北11月28日 - 路透周四的调查显示，台湾周五(26日)将标售的10年期增额公债102/10R期 得标利率将落在1.65-1.68%。
路透访谈的10家金融机构中，包括五家银行及三家证券商及二家票券商，他们预估本次标售决标贴现率的主要区间落在1.65-1.68%，大区间则在1.62-1.70%。
以下为交易员观点整理：
* 随着长券的买气翻扬，十年期公债殖利率恐怕不易回到先前1.7%的水位
* 投资盘错过近多期的公债标售，补券意愿是否反转值得关注
* 目前102/9现券及增额券空单金额约110亿台币左右，观察空单回补情况
* 主要公债交易商每年初级补券有最低15亿台币的下限，少数交易商有补券需求。
* 部分银行近期审查预算，不排除少数银行将先行标入公债，提前布局明年利息收入
* 公司债的买气近期稍有升温
* 美国公债市场近期区间盘整，料短期之内变数不大
* 市场预估，美国联邦储备理事会(FED)的宽松政策退场不至于在今年实现
* 台股有反弹迹象，本周K线收长红棒，留意股、债市的翘翘板效应
以下为预测得标利率区间：
中值在1.65-1.68%。
最新报价：
102/10增额发行公债殖利率周四下跌0.2个基点，收报1.6425%。
以下为交易商对102/10R期公债得标利率的预估区间：
金融机构 最低(%) 最高(%)
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大型证券商一 1.66 1.70
大型证券商二 1.63 1.67
大型证券商三 1.63 1.67
大型票券商一 1.65 1.69
大型票券商二 1.65 1.68
大型银行业一 1.67 1.70
大型银行业二 1.66 1.69
小型银行业一 1.62 1.66
大型银行业三 1.66 1.68
大型银行业四 1.62 1.65
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1.65 1.68(完)
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(记者 高洁如; 审校 黄凯)