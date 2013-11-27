中国房地产：世贸、香江竞拍得深圳前海两地块，溢价率为0.41%和63.3%

路透香港11月27日 - 继首批三宗地块成功出让后，深圳前海第二批两幅土地于周三出让，前海世茂投资（深圳）有限公司和深圳市香江供应链管理有限公司分别以24.33亿元、16.3亿元人民币夺得两地块的开发权，两家企业竞拍的地块较起始价分别溢价0.41%和63.3%。

前海深港现代服务业合作区管理局此前宣布，推出第二批共两幅商业办公用地出让，建筑面积分别为150,000平方米和64,000平方米，拍卖起始价分别为24.23亿和9.98亿元人民币；参与竞拍企业的母公司须为香港注册，并已在前海注册成立从事特定业务的企业。

其中由深圳市香江供应链管理公司以16.3亿元摘得的地块，拍卖起始价为9.98亿元，溢价率63.3%，高出此前卓越置业集团、华润置地创下的溢价记录。卓越置业集团今年7月以合共近123.7亿元人民币、较底价高出48%和53%拿下两个地块，华润置地 则8月以109亿元人民币投得一个地块，较底价高出62.2%。

前海世茂投资是世茂集团旗下公司，世茂集团以房地产开发为主，旗下已有世茂房地产 、世茂国际 及世茂股份 三家上市公司。深圳市香江供应链管理有限公司为民营企业香江集团在前海设立的公司。

前海深港现代服务业合作区综合规划此前获深圳市政策批复通过，预计总建设投资约3,898亿元人民币。前海区域的主导产业是以金融业、现代物流业、信息服务业、科技服务业和专业服务业为主的生产性服务业，明确前海在离岸金融、跨境贷、内地证券公司投资港股等金融、资本市场合作方面进行试点和探索。 (完)