路透基点：裕铁担保的18.7亿台币贷款案已经签署，四家银行参与

路透11月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，裕铁企业股份有限公司为附属企业鸿友资产管理股份有限公司提供担保的18.7亿台币（6,300万美元）融资案，已经在11月20日签署，四家银行参与。

担任牵头行和簿记行的合作金库银行承贷7.5亿台币。第一商业银行和台湾土地银行也拥有牵头行头衔，各自承贷4.3亿台币。兆丰国际商业银行亦参与此案，承贷2.6亿台币。

该贷款分作三部分。A档是11亿台币七年定期贷款，用作再融资。B档是2亿台币五年定期贷款，用作运营资本。C档是5.7亿台币五年循环信贷，也用作运营资本。

A档利率较一年邮政储蓄利率加码68个基点，B档和C档利率则为加码85个基点。所有三档的税后保底利率都为1.8%。

承贷5亿台币或以上的银行可获得12个基点的前端费，享有牵头行头衔；承贷3-4.99亿台币的银行有8个基点的费率；承贷2-2.99亿台币的银行有5个基点的费率。

A档和B档的承诺费都为10个基点，C档的承诺费为5个基点。

A档分九次为每半年不等额偿还，有三年的宽限期：7.5%（第1-8次）和40%（第9次）。

B档分五次为每半年不等额偿还，有三年的宽限期：10%（第1-4次）和60%（第5次）。

C档是从第36个月开始，分五次每半年不等额缩减：10%（第1-4次）和60%（第5次）。

贷款由裕铁董事长担保，借款方的桃园厂提供质押。

裕铁曾在2009年12月签署了66亿台币融资案，亦包含三档：A档是20亿台币五年定期贷款，B档为24亿台币七年定期贷款，C档是22亿台币五年循环信贷。定期贷款利率为较两年浮动邮政储蓄利率加码87.5个基点，循环信贷利率为加码96.5个基点。（完）