CNH动态：即期汇价连续走软，但下档空间有限

路透香港11月27日 - 香港人民币即期汇价 周三连续第六个交易日走疲。受到境内外汇差套利诱因带动，离离岸美元买盘较强，即期跌势今日略有加速，尾盘的6.0843为约两周半来低点，与在岸的价差也是约两周来首次收窄至百点以内。

然而，银行人士指出，在岸价格不动如山，且人民币持续朝国际化推进，市场仍憧憬新一年的升值区间，预料离岸汇价即便再跌，跌幅也较有限。

“今天主要是onshore/offshore的价差带动...6.0840上面就买不上去，估计美元／CNH上不了太多。”一中资行人士说。

另一外资行人士则指出，汇差这几日迅速收窄，盘中亦迫使部份先前作空美元的银行进行回补，进而推高美元/人民币汇价，但预料不至于突破6.0900。

本地时间下午5:32分，离岸人民币 报6.0841，上日尾盘在6.0791；在岸人民币今日收在6.0924，与离岸价差进一步收窄至83点子，上日尾盘136点子。

另一中资银行交易员则指出，市场气氛仍看多人民币，不过，境内央行对阻升人民币把关严实，且今年累计升幅也超过2%，靠近年底不少交易员已经开始准备休假，积极作空或作多人民币的意愿都不高，汇价料在6.0800水平上下区间波动。

美元兑人民币一年期远汇升水 报672.5/722.50，较上日尾盘的约700进一步下移。

中国人民银行副行长易纲称，目前人民币汇率已非常接近均衡水平。要加快市场建设，需要提供更多的产品，使企业在套期保值、风险防范方面都有相应的工具；要增加人民币汇率的弹性，使人民币汇率可以双向浮动，形成一个充分弹性的、双向浮动的、市场供求决定的汇率形成机制。他并表示，中国将在条件成熟的时候推进存款利率市场化，并抓紧出台存款保险制度。

境内人民币兑美元即期周三收盘仅微升3个点子，全天在11个点子的窄幅空间内波动，但成交额较昨日大幅攀升。交易员表示，市场情绪基本稳定，从盘面上特征上看，交易额放大推测是银行为提高年度交易量排名而进行的“倒量”。 。（完）

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