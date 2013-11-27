CNH动态：即期汇价连续走软，但下档空间有限

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透香港11月27日 - 香港人民币即期汇价 周三连续第六个交易日走疲。受到境内外汇差套利诱因带动，离离岸美元买盘较强，即期跌势今日略有加速，尾盘的6.0843为约两周半来低点，与在岸的价差也是约两周来首次收窄至百点以内。
然而，银行人士指出，在岸价格不动如山，且人民币持续朝国际化推进，市场仍憧憬新一年的升值区间，预料离岸汇价即便再跌，跌幅也较有限。
“今天主要是onshore/offshore的价差带动...6.0840上面就买不上去，估计美元／CNH上不了太多。”一中资行人士说。
另一外资行人士则指出，汇差这几日迅速收窄，盘中亦迫使部份先前作空美元的银行进行回补，进而推高美元/人民币汇价，但预料不至于突破6.0900。
本地时间下午5:32分，离岸人民币 报6.0841，上日尾盘在6.0791；在岸人民币今日收在6.0924，与离岸价差进一步收窄至83点子，上日尾盘136点子。
另一中资银行交易员则指出，市场气氛仍看多人民币，不过，境内央行对阻升人民币把关严实，且今年累计升幅也超过2%，靠近年底不少交易员已经开始准备休假，积极作空或作多人民币的意愿都不高，汇价料在6.0800水平上下区间波动。
美元兑人民币一年期远汇升水 报672.5/722.50，较上日尾盘的约700进一步下移。
中国人民银行副行长易纲称，目前人民币汇率已非常接近均衡水平。要加快市场建设，需要提供更多的产品，使企业在套期保值、风险防范方面都有相应的工具；要增加人民币汇率的弹性，使人民币汇率可以双向浮动，形成一个充分弹性的、双向浮动的、市场供求决定的汇率形成机制。他并表示，中国将在条件成熟的时候推进存款利率市场化，并抓紧出台存款保险制度。
境内人民币兑美元即期周三收盘仅微升3个点子，全天在11个点子的窄幅空间内波动，但成交额较昨日大幅攀升。交易员表示，市场情绪基本稳定，从盘面上特征上看，交易额放大推测是银行为提高年度交易量排名而进行的“倒量”。 。（完）
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
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