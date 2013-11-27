日本金融：央行4-9月录得五年来首次获利，受日圆贬值效应提振

路透东京11月27日 - 日本央行周三公布上半财年为五年来首次出现获利，因日圆走贬，推高央行所持有的外币资产价值。

日本央行声明指出，9月底时，海外资产获利为3,036亿日圆，去年同期为亏损3,076亿日圆。

根据央行资料，9月底时，日圆兑美元汇率为98.30，较去年同期贬值21%，因日本央行量化宽松措施协助压低日圆。

日本央行上半财年的持股收益为161亿日圆，扭转去年同期的亏损1,520亿日圆，因日相安倍刺激经济成长政策憧憬带动日本股市劲升。