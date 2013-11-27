亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至两周低位，受日股下跌拖累

Fujitomi的分析师Toshitaka Tazawa称，“没什么新的消息，TOCOM期胶是受到股市下跌及日圆小幅走强的打压，”

日本股市日经指数周三因获利了结卖压而下跌，更加远离六个月高位，但Nikon Corp、佳能上涨帮助大盘抑制跌幅。

Tazawa说道，“自上个月以来，TOCOM期胶成交量一直低，因一些投资者明显关注股市多过商品市场。”

新加坡商品交易所近月12月橡胶合约 最新报每公斤229.00美分，上涨0.10美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 隋芬)