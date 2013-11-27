亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至两周低位，受日股下跌拖累

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称圣彼得堡地铁爆炸事件造成9人死亡20人受伤
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Fujitomi的分析师Toshitaka Tazawa称，“没什么新的消息，TOCOM期胶是受到股市下跌及日圆小幅走强的打压，”
日本股市日经指数周三因获利了结卖压而下跌，更加远离六个月高位，但Nikon Corp、佳能上涨帮助大盘抑制跌幅。
Tazawa说道，“自上个月以来，TOCOM期胶成交量一直低，因一些投资者明显关注股市多过商品市场。”
新加坡商品交易所近月12月橡胶合约 最新报每公斤229.00美分，上涨0.10美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 隋芬)
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