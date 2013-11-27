更新版 1-中国汇市：人民币即期近收平盘，成交激增银行“倒量”特征明显

(更新收盘情况) * 人民币即期收盘近收平盘 * 成交额大幅攀升至267亿美元 * 交易员称银行“倒量”特征明显 * 短期内料继续横盘 路透上海11月27日 - 人民币兑美元即期周三收盘仅微升3个点子，全天在11个点子的窄 幅空间内波动，但成交额较昨日大幅攀升。交易员表示，市场情绪基本稳定，从盘面上特征 上看，交易额放大推测是银行为提高年度交易量排名而进行的“倒量”。 “今天盘面交易笔数少、数额大，每笔都在5,000万到一个亿（美元），应该是进入月 底银行在‘倒量’。”上海一股份行交易员说。 一城商行交易主管说，这两天即期没有行情，估计银行有倒量的需求，“反正看到价格 一样、来回做的差不多就是倒量。” 外汇交易中心每年为银行进行交易量统计排名。银行为提高排名，往往会在市场相对平 静的时候与其他银行合作“倒量”，与对手互相买卖头寸，价格相同、数额较大，使整体市 场表现出价格波动不大但交易额放量的特征。 此外交易员并称，中国央行副行长易纲接受专访谈及“汇率非常接近均衡水平”，也使 市场对短期内即期继续横盘在6.09元上方的预期有所增强。 兼任外管局局长的易纲在接受新华社采访时称，目前人民币汇率非常接近均衡水平，要 增加人民币汇率的弹性，使人民币汇率可以双向浮动，形成一个充分弹性的、双向浮动的、 市场供求决定的汇率形成机制，必须要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 全球汇市方面，欧元兑美元周三升至近一个月高点，兑日圆创四年高位，投资者在本周 美国假期前测试欧元上档水准。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.0924 6.0927 0.00% 中间价 6.1330 6.1357 0.04% 成交额 267亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.67% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 11 6.0919 6.0930 2013年来即期升贬值幅度 2.26% 1年期美元/人民币掉期升水 离岸人民币市场,北京时间17:09 今日 上日 1年期NDF 6.1500/30 6.1500 CNH即期 6.0828/51 6.0798 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完)