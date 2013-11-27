版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 27日 星期三 18:00 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期近收平盘，成交激增银行“倒量”特征明显

(更新收盘情况)
    * 人民币即期收盘近收平盘
    * 成交额大幅攀升至267亿美元
    * 交易员称银行“倒量”特征明显
    * 短期内料继续横盘

    路透上海11月27日 - 人民币兑美元即期周三收盘仅微升3个点子，全天在11个点子的窄
幅空间内波动，但成交额较昨日大幅攀升。交易员表示，市场情绪基本稳定，从盘面上特征
上看，交易额放大推测是银行为提高年度交易量排名而进行的“倒量”。

    “今天盘面交易笔数少、数额大，每笔都在5,000万到一个亿（美元），应该是进入月
底银行在‘倒量’。”上海一股份行交易员说。
    
    一城商行交易主管说，这两天即期没有行情，估计银行有倒量的需求，“反正看到价格
一样、来回做的差不多就是倒量。”

    外汇交易中心每年为银行进行交易量统计排名。银行为提高排名，往往会在市场相对平
静的时候与其他银行合作“倒量”，与对手互相买卖头寸，价格相同、数额较大，使整体市
场表现出价格波动不大但交易额放量的特征。
    
    此外交易员并称，中国央行副行长易纲接受专访谈及“汇率非常接近均衡水平”，也使
市场对短期内即期继续横盘在6.09元上方的预期有所增强。
    
    兼任外管局局长的易纲在接受新华社采访时称，目前人民币汇率非常接近均衡水平，要
增加人民币汇率的弹性，使人民币汇率可以双向浮动，形成一个充分弹性的、双向浮动的、
市场供求决定的汇率形成机制，必须要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 
        
    全球汇市方面，欧元兑美元周三升至近一个月高点，兑日圆创四年高位，投资者在本周
美国假期前测试欧元上档水准。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：  

 在岸市场人民币兑美元                          今日          上日       升贬
                 即期成交价格                6.0924         6.0927      0.00%
                       中间价                6.1330         6.1357      0.04%
                 成交额                     267亿美元                     
                                                                          
               日内相对于中间价最大波幅  0.67% (上限±1%)    日高       日低
                     日内波动幅度(pips)         11          6.0919     6.0930
                 2013年来即期升贬值幅度       2.26%                            
   1年期美元/人民币掉期升水                                               
                                                                          
 离岸人民币市场,北京时间17:09                  今日           上日        
                  1年期NDF                  6.1500/30       6.1500        
                          CNH即期           6.0828/51       6.0798        
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐