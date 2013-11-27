路透基点：群光电子50亿台币融资案推出

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透11月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，玉山商业银行推出台湾上市公司群光电子的50亿台币（1.69亿美元）五年期融资案，并担任牵头行和簿记行。
这笔无担保贷款分为三部分。A档是20亿台币定期贷款，B档为30亿台币循环信贷，C档是1亿美元循环信贷。B档和C档加在一起的融资规模不能超过30亿台币。
A档利率较90天期次级市场商业票据利率加码65个基点，B档利率为次级市场商票利率加码65个基点。A和B的税后保底利率都为1.6%。
C档利率较Libor加码120个基点。若台湾TAIFX和Libor的利差超过30个基点，则借款人将支付超额部分利率。
银行受邀以三个层次参贷。承贷10亿台币或以上的银行，有20个基点的前端费并获得牵头行和簿记行头衔；承贷8-9.99亿台币的银行，有10个基点的费率和牵头行头衔；承贷5-7.99亿台币的银行，有6个基点的费率。
如果B档和C档加在一起的提取额度低于50%，则还有15个基点的承诺费。
在12月6日以前承诺参贷的银行可获得2个基点的优先费率。
A档有两年的宽限期，分七次每半年不等额偿还：8%（第1-6次）和52%（第7次）。
所筹资金将用于运营资本和为一笔在2011年7月签署的60亿台币三年期贷款提供再融资。60亿台币贷款分为三部分：A档是30亿台币定期贷款，B档是30亿台币循环信贷，C档为9,600万美元循环信贷。台币部分利率较次级市场商业票据利率加码70个基点，美元部分利率较Libor加码85个基点。
群光电子是一家消费电子产品和电脑周边产品的生产与分销商。（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。