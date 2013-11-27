更新版 1-中国货币市场：主要回购利率多高位持稳，平安转债资金解冻稍减压力

(新增收盘报价)

路透上海11月27日 - 中国银行间市场周三主要回购利率多高位持稳，14天期限品种则上涨。交易员表示，隔夜及七天期限资金供给较上日稍有好转，除部分大行融出少量资金外，或受益平安转债资金大量解冻，机构出资意愿略有提高，但临近月末，市场流动性预期谨慎态度不改，致主要回购利率波动不大。

他们并认为，至于14天期限品种需求，可能因其跨月初缴准，机构需求仍存；在央行维持资金面稳中偏紧的基调下，预计明日公开市场继续逆回购操作的概率较大，但是对资金面彻底改善助益有限。

“比昨天好借点了，感觉出钱的机构稍多起来了，我们头寸今天平的也比较早，”华南一银行交易员表示，“国开也出了点钱，不过据说平安转债资金也解冻不少呢”。

他进一步解释称，毕竟临近月末，流动性整体偏紧的状态并未发生根本性改变，目前来看，平稳度过月末的问题应该不大，倒是好多机构未雨绸缪，开始着手准备跨年和跨春节的资金，导致长期资金利率亦居高不下。

刊登在上海证券交易所的公告显示，中国平安 转债在原A股股东获得优先配售后，余额部分进行网上网下配售，最终申购中签率为3.42%，其中网下机构有效申购金额为3,294.1亿元。网下申购资金将于今日解冻。

“(转债资金解冻)相当于央行做500多亿投放，多少总能缓点了，”华南另一银行交易员认为，不过对资金面影响也是暂时的，机构预期还是偏紧，而明日央行逆回购投放或将持续，不过也重在安抚市场信心。

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可继续上报正/逆回购以及央票需求，具体包括28天期正回购、14天逆回购和三个月央票需求。

今日银行间市场质押式回购总成交量6,791.80亿元，较上日的7,184.21亿元略减；其中隔夜品种成交为5,223.65亿元，亦少于上日的5,553.32亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间18:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.8281 3.7933 +3.48 5,223.65

七天 4.7793 4.7630 +1.63 1,134.50

14天 6.2173 6.0172 +20.01 130.13

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.5350 5.2900 -275.50 2,291.28

七天 5.0150 6.0600 -104.50 296.16

14天 4.5200 6.1100 -159.00 23.52

回购定盘利率

其中:隔夜 3.9425 3.9100 +3.25 --

七天 4.8000 4.7100 +9.00 --

14天 6.1000 5.9400 +16.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.7460 3.7640 -1.80 --

七天 4.6775 4.6630 +1.45 --

三个月 4.7156 4.7211 -0.55 --