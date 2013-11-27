更新版 1-中国货币市场：主要回购利率多高位持稳，平安转债资金解冻稍减压力

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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(新增收盘报价)
路透上海11月27日 - 中国银行间市场周三主要回购利率多高位持稳，14天期限品种则上涨。交易员表示，隔夜及七天期限资金供给较上日稍有好转，除部分大行融出少量资金外，或受益平安转债资金大量解冻，机构出资意愿略有提高，但临近月末，市场流动性预期谨慎态度不改，致主要回购利率波动不大。
他们并认为，至于14天期限品种需求，可能因其跨月初缴准，机构需求仍存；在央行维持资金面稳中偏紧的基调下，预计明日公开市场继续逆回购操作的概率较大，但是对资金面彻底改善助益有限。
“比昨天好借点了，感觉出钱的机构稍多起来了，我们头寸今天平的也比较早，”华南一银行交易员表示，“国开也出了点钱，不过据说平安转债资金也解冻不少呢”。
他进一步解释称，毕竟临近月末，流动性整体偏紧的状态并未发生根本性改变，目前来看，平稳度过月末的问题应该不大，倒是好多机构未雨绸缪，开始着手准备跨年和跨春节的资金，导致长期资金利率亦居高不下。
刊登在上海证券交易所的公告显示，中国平安 转债在原A股股东获得优先配售后，余额部分进行网上网下配售，最终申购中签率为3.42%，其中网下机构有效申购金额为3,294.1亿元。网下申购资金将于今日解冻。
“(转债资金解冻)相当于央行做500多亿投放，多少总能缓点了，”华南另一银行交易员认为，不过对资金面影响也是暂时的，机构预期还是偏紧，而明日央行逆回购投放或将持续，不过也重在安抚市场信心。
业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可继续上报正/逆回购以及央票需求，具体包括28天期正回购、14天逆回购和三个月央票需求。
今日银行间市场质押式回购总成交量6,791.80亿元，较上日的7,184.21亿元略减；其中隔夜品种成交为5,223.65亿元，亦少于上日的5,553.32亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间18:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.8281 3.7933 +3.48 5,223.65
七天 4.7793 4.7630 +1.63 1,134.50
14天 6.2173 6.0172 +20.01 130.13
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.5350 5.2900 -275.50 2,291.28
七天 5.0150 6.0600 -104.50 296.16
14天 4.5200 6.1100 -159.00 23.52
回购定盘利率
其中:隔夜 3.9425 3.9100 +3.25 --
七天 4.8000 4.7100 +9.00 --
14天 6.1000 5.9400 +16.00 --
Shibor
其中:隔夜 3.7460 3.7640 -1.80 --
七天 4.6775 4.6630 +1.45 --
三个月 4.7156 4.7211 -0.55 --
------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
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