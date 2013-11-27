马来西亚期市：棕榈油期货收涨，受逢低承接买盘及马币贬值支撑

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透吉隆坡11月27日 - 马来西亚棕榈油期货周三收盘上涨，因马币贬值吸引逢低承接买盘，但交投清淡，因在本周稍晚一场于印尼召开的重要产业会议前夕，多数交易商避免进行高风险押注。
指标2月棕榈油期约 上涨0.7%，收报每吨2,640马币(林吉特)，盘中价格在2,617-2,653马币之间波动。
“马币走贬，使得利润获得改善，”一本地商品经纪商表示。“在价格处于略高于2,600马币处也有很多买兴。”
马币兑美元 周三贬值0.17%至3.2260马币，这引发海外买家及炼制业者的需求，因为这让以马币计价的给料更加便宜。
随着雨季来临，市场人士也正等待着新的棕榈油产出线索。全球第二大棕榈油生产国的种植团体指出，11月1-20日产出可能较前月同期成长4%，但接近12月时降雨增多可能影响收成。
上述马来西亚交易商，收成的速度开始放缓。
总成交量为仅16,750口，远低于均值的35,000口，投资人退居场边观望，因周五印尼棕榈油会议暨2014年价格展望将登场。
路透市场分析师王涛表示，技术面显示马来西亚棕榈油可能已经完成11月22日触及2,692马币高点后的修正，料将升向此一高点水准。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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