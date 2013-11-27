马来西亚期市：棕榈油期货收涨，受逢低承接买盘及马币贬值支撑

路透吉隆坡11月27日 - 马来西亚棕榈油期货周三收盘上涨，因马币贬值吸引逢低承接买盘，但交投清淡，因在本周稍晚一场于印尼召开的重要产业会议前夕，多数交易商避免进行高风险押注。

指标2月棕榈油期约 上涨0.7%，收报每吨2,640马币(林吉特)，盘中价格在2,617-2,653马币之间波动。

“马币走贬，使得利润获得改善，”一本地商品经纪商表示。“在价格处于略高于2,600马币处也有很多买兴。”

马币兑美元 周三贬值0.17%至3.2260马币，这引发海外买家及炼制业者的需求，因为这让以马币计价的给料更加便宜。

随着雨季来临，市场人士也正等待着新的棕榈油产出线索。全球第二大棕榈油生产国的种植团体指出，11月1-20日产出可能较前月同期成长4%，但接近12月时降雨增多可能影响收成。

上述马来西亚交易商，收成的速度开始放缓。

总成交量为仅16,750口，远低于均值的35,000口，投资人退居场边观望，因周五印尼棕榈油会议暨2014年价格展望将登场。

路透市场分析师王涛表示，技术面显示马来西亚棕榈油可能已经完成11月22日触及2,692马币高点后的修正，料将升向此一高点水准。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 王冠中)