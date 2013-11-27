东南亚股市：泰国股市上涨，受泰国央行意外降息支撑

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透曼谷11月27日 - 泰国股市周三上涨，泰国央行意外降息，提振了Land & Houses 等对利率敏感的地产股。东南亚股市多数小幅上涨，盘中呈现区间波动。
泰国SET指数 上涨1.1%，延续周二的温和涨势，且进一步扳回本月跌幅。泰国央行稍早意外降息25个基点，以应对国内风险。
泰国股指盘初下跌，受反政府示威影响。
地产股指数 表现居前，上涨3.3%，Land & Houses股价大涨4.7%。
资金进一步外流，外资在泰国股市卖超44亿泰铢(1.375亿美元)，本月累计卖超14.6亿美元，今年以来卖超49亿美元。
印尼股市 在震荡走势中收高0.4%，盘中一度跌至11周低点，因印尼卢比 疲弱。印尼卢比挫跌1.1%至2009年3月以来低点。
菲律宾股市 上涨0.5%，延续周二反弹走势。新加坡股市 和马来西亚股市 近持平，分别为小跌0.05%和小涨0.02%。
越南股市 回吐稍早涨幅，下跌0.2%，中止三日连涨走势。
涨跌 当日 今年以来 2012年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 397.89 0.35 +0.09 -6.18 424.10
新加坡 3172.06 -1.45 -0.05 +0.16 3167.08
马来西亚 1798.46 0.33 +0.02 +6.48 1688.95
泰国 1373.11 14.42 +1.06 -1.35 1391.93
印尼 4251.49 16.23 +0.38 -1.51 4316.69
菲律宾 6053.87 28.50 +0.47 +4.15 5812.73
越南 508.43 -0.73 -0.14 +22.89 413.73
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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