东南亚股市：泰国股市上涨，受泰国央行意外降息支撑

路透曼谷11月27日 - 泰国股市周三上涨，泰国央行意外降息，提振了Land & Houses 等对利率敏感的地产股。东南亚股市多数小幅上涨，盘中呈现区间波动。

泰国SET指数 上涨1.1%，延续周二的温和涨势，且进一步扳回本月跌幅。泰国央行稍早意外降息25个基点，以应对国内风险。

泰国股指盘初下跌，受反政府示威影响。

地产股指数 表现居前，上涨3.3%，Land & Houses股价大涨4.7%。

资金进一步外流，外资在泰国股市卖超44亿泰铢(1.375亿美元)，本月累计卖超14.6亿美元，今年以来卖超49亿美元。

印尼股市 在震荡走势中收高0.4%，盘中一度跌至11周低点，因印尼卢比 疲弱。印尼卢比挫跌1.1%至2009年3月以来低点。

菲律宾股市 上涨0.5%，延续周二反弹走势。新加坡股市 和马来西亚股市 近持平，分别为小跌0.05%和小涨0.02%。

越南股市 回吐稍早涨幅，下跌0.2%，中止三日连涨走势。

涨跌 当日 今年以来 2012年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 397.89 0.35 +0.09 -6.18 424.10

新加坡 3172.06 -1.45 -0.05 +0.16 3167.08

马来西亚 1798.46 0.33 +0.02 +6.48 1688.95

泰国 1373.11 14.42 +1.06 -1.35 1391.93

印尼 4251.49 16.23 +0.38 -1.51 4316.69

菲律宾 6053.87 28.50 +0.47 +4.15 5812.73

越南 508.43 -0.73 -0.14 +22.89 413.73

(完)

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