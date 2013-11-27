国际油市：航煤裂解价差上涨，中国航油需求大于预期

路透新加坡11月27日 - 亚洲航煤裂解价差周三上涨，产业消息人士称，中国航油进入现货市场，其12月至1月需求高于预期。

路透数据显示，12月航煤裂解价差上涨0.66美元，至每桶较迪拜原油升水18.99美元。

中国航油为亚洲市场上最大的航煤买家，标购文件显示，该公司寻求买进12月底至1月交运的160万桶航煤。

这较该公司过去两次标购中的每个月需求高出约30%，目前尚不清楚原因为何。

波斯湾方面，行业消息人士表示，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)仍与多个买家洽商，以敲定2014年航煤合约。

一名行业人士指出，讨论中的价格水准接近Bahrain Petroleum Co及Kuwait Petroleum Corp已经签订的协议。

新加坡现货市场今日没有航煤交易，只有一笔柴油交易。

壳牌自BP买进10万桶含硫500ppm柴油，12月14-18日装运，每桶较12月13-19日新加坡均价升水1.60美元。(完)

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