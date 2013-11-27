国际油市：航煤裂解价差上涨，中国航油需求大于预期

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透新加坡11月27日 - 亚洲航煤裂解价差周三上涨，产业消息人士称，中国航油进入现货市场，其12月至1月需求高于预期。
路透数据显示，12月航煤裂解价差上涨0.66美元，至每桶较迪拜原油升水18.99美元。
中国航油为亚洲市场上最大的航煤买家，标购文件显示，该公司寻求买进12月底至1月交运的160万桶航煤。
这较该公司过去两次标购中的每个月需求高出约30%，目前尚不清楚原因为何。
波斯湾方面，行业消息人士表示，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)仍与多个买家洽商，以敲定2014年航煤合约。
一名行业人士指出，讨论中的价格水准接近Bahrain Petroleum Co及Kuwait Petroleum Corp已经签订的协议。
新加坡现货市场今日没有航煤交易，只有一笔柴油交易。
壳牌自BP买进10万桶含硫500ppm柴油，12月14-18日装运，每桶较12月13-19日新加坡均价升水1.60美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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