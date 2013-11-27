重温稿- 中国债券：明日起企业债预审权下放省级，有助控制发债风险--消息

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透上海11月27日 - 两位消息人士周三对路透表示，中国国家发改委发文，明确自11月28日(周四)起，新发企业债需先由省级发改部门预审，且除中小企业集合债外，其他发债申请均应提供自查报告。
分析人士就此指出，未来企业债审批流程将更趋规范，发债风险有望得以控制。
消息人士称，自本周四起，未经省级发改部门预审的新上报发债申请，国家发改委将不再受理；同时，省级发改部门对于各类债券均不再单独出具专项核查报告，但需在转报文中出具核查意见。
一位券商债券承销人士称，“之前符合优先审核类的企业债提交申请的时候，不需要自查报告，不过现在来看应该是除了中小企业集合债外，其他都要自查报告，这有助控制企业债风险。”
华南一券商交易员认为，虽然省级政府不批自己县市新发企业债不太可能，但是毕竟是要经过盖章签字程序，审批肯定会更加谨慎。
上述消息人士并透露，发行人和主承销商向省级发展改革部门上报发债申请后，应于当日向发改委报送发债申请概要情况单。
根据以往的企业债发行流程，省级发改部门只负责企业债申请材料的转报，对发债材料全面审核的预审工作，则由国家发改委完成。
目前，路透尚未联系到国家发改委对此事予以置评。
此外，业内人士预期，新规执行后，或影响新发企业债的供给。一券商分析师即指出，个人认为新规可能会加大企业融资难度，企业债供给或进一步下降，“审批更规范，融资要更负责了。”
目前发行的企业债，多数托管在中央国债登记结算有限责任公司，但也有部分在交易所托管。据中国债券信息网最新数据显示，今年前10个月，包括地方企业债和集合企业债在内的企业债托管增加量为3,597.42亿元人民币。
国家发改委曾在8月份发布《关于进一步改进企业债券发行工作的通知》，决定将目前由国家发改委进行的企业债预审工作，委托省级发改部门负责，以提高行政效率，加强债券监督管理。但当时未明确具体执行时间。其中规定地方发债企业按程序将发债申请材料报送省级发改部门后，省级发改部门应于15个工作日内完成预审工作。（完） (发稿 路透中文部)
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