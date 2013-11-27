国际油市：亚洲燃料油市场未有太大动静，船用重油供应吃紧

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透新加坡11月27日 - 新加坡燃料油市场周三未有太大动静，而行业消息人士表示，日本船用重油供给吃紧，因韩国需求扩及东京湾。
380-cst燃料油现货较新加坡现货报价每吨升水3.02美元，下跌0.17美元；180-cst燃料油上涨0.31美元，较新加坡现货报价升水2.58美元。
多位交易商表示，虽然新加坡燃料油供给回升，北至日本的船用重油供给趋紧。
“东京湾的供给非常紧俏，因为韩国供给乾涸之后，船只纷纷前往日本，因此日本供给也减少，”一名驻韩国的船用重油交易商表示。
需求从韩国转移至日本之前，韩国四大船用重油供应商中，只有Hyundai Oilbank有能力供应现货船用重油。
行业消息人士表示，炼厂利用率下滑，加上月初合约提货达到高峰，导致船用重油供给短缺。
今日新加坡市场无现货交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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