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亚洲 | 2013年 11月 27日 星期三 20:32 BJT

国际油市：亚洲燃料油市场未有太大动静，船用重油供应吃紧

路透新加坡11月27日 - 新加坡燃料油市场周三未有太大动静，而行业消息人士表示，日本船用重油供给吃紧，因韩国需求扩及东京湾。

380-cst燃料油现货较新加坡现货报价每吨升水3.02美元，下跌0.17美元；180-cst燃料油上涨0.31美元，较新加坡现货报价升水2.58美元。

多位交易商表示，虽然新加坡燃料油供给回升，北至日本的船用重油供给趋紧。

“东京湾的供给非常紧俏，因为韩国供给乾涸之后，船只纷纷前往日本，因此日本供给也减少，”一名驻韩国的船用重油交易商表示。

需求从韩国转移至日本之前，韩国四大船用重油供应商中，只有Hyundai Oilbank有能力供应现货船用重油。

行业消息人士表示，炼厂利用率下滑，加上月初合约提货达到高峰，导致船用重油供给短缺。

今日新加坡市场无现货交易。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)

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