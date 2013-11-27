印尼卢比汇率：印尼央行称，将保护卢比和债市免于过度波动

标题新闻：俄罗斯圣彼得堡地铁爆炸事件造成10人死亡，47人受伤-国际文传电讯社援引俄卫生部长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透雅加达11月27日 - 印尼央行周三表示，将保护印尼卢比 和债市免于过度波动。
印尼央行发言人Difi A. Johansyah发表上述谈话时，正值印尼卢比持续下滑，卢比兑美元今年以来已挫跌逾18%。
印尼卢比是亚洲表现垫底的货币，因受印尼大规模经常帐赤字和美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减买债可能带来的冲击等相关忧虑打击。截至周三收盘，印尼卢比兑美元接近五年低点。
“我们不希望卢比过度波动。因此，我们会持续保护汇市，还有债市，”该发言人向记者表示。
他指出，相关的努力也会包括干预。(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月3日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计 )： 一周截至日 03/30/2017 03/23/2017 03/23/2017 03/31/2016 初值 修正值 前值 小麦 559,646 545,686 541,799 327,881 燕麦 200 0 0 399 大麦 439 539 49 0 玉米 1,475,257 1,569,779 1,556,091 1,091,905 高粱 138,420 166,299 165,844 116,686 大豆 620,725
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选