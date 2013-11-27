印尼卢比汇率：印尼央行称，将保护卢比和债市免于过度波动

路透雅加达11月27日 - 印尼央行周三表示，将保护印尼卢比 和债市免于过度波动。

印尼央行发言人Difi A. Johansyah发表上述谈话时，正值印尼卢比持续下滑，卢比兑美元今年以来已挫跌逾18%。

印尼卢比是亚洲表现垫底的货币，因受印尼大规模经常帐赤字和美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减买债可能带来的冲击等相关忧虑打击。截至周三收盘，印尼卢比兑美元接近五年低点。

“我们不希望卢比过度波动。因此，我们会持续保护汇市，还有债市，”该发言人向记者表示。