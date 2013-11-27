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市场报道 | 2013年 11月 27日 星期三 23:13 BJT

美国热股：惠普营收优于预估，股价大幅上升约9%

路透11月27日 - 惠普 营收高于预期，因企业部门销售成长，使得市场对于该公司的重振计划开始抱有谨慎乐观心态。至少一家券商上调惠普目标价。

惠普周三早盘大涨8.9%，报27.33美元。(完)

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